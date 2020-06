3 സെക്കൻഡിൽ മൂന്നുനില കെട്ടിടം തകർന്നു; സംഭവം ബംഗാളിൽ – വിഡിയോ

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിലെ മിഡ്നാപുർ ജില്ലയിൽ മൂന്നുനില കെട്ടിടം കനാലിനു സമീപത്തേക്കു തകർന്നുവീണു. വെറും മൂന്നുസെക്കൻഡിനുള്ളിലാണ് കെട്ടിടം തകർന്നത്. ദാസ്പുരിലെ നിശ്ചിന്തപുർ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ 30 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു.

സംസ്ഥാന ജലസേചനവകുപ്പിന്റെ കനാലാണ് സമീപമുള്ളത്. കഴിഞ്ഞദിവസം കനാൽ വൃത്തിയാക്കുകയും വീണ്ടും ആഴത്തിൽ കുഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിനു ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. രണ്ടു ദിവസത്തിനുമുൻപ് ഭിത്തിയിൽ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം, കെട്ടിടം തകർന്നതുകൊണ്ട് കനത്ത നഷ്ടം ഉണ്ടായെങ്കിലും ആർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിക്കാത്തതിൽ ആശ്വാസമുണ്ടെന്ന് കെട്ടിട ഉടമ നേമയ് സാമന്ത പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ തെക്കൻ ബംഗാളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ്.

