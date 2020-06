പുതിയ 2 ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി; 13 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി രണ്ടു ഹോട്സ്‌പോട്ടുകൾ കൂടി. 13 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്താകെ 117 ഹോട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്.

പുതിയ ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ:

∙ നടുവില്‍ (കണ്ണൂർ)

∙ പാപ്പിനിശ്ശേരി (കണ്ണൂർ)

ഹോട്സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവ:

∙ ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്)

∙ മലമ്പുഴ (പാലക്കാട്)

∙ മറുതറോഡ് (പാലക്കാട്)

∙ നാഗലശ്ശേരി (പാലക്കാട്)

∙ പൊല്‍പ്പുള്ളി (പാലക്കാട്)

∙ കടമ്പഴിപ്പുറം (പാലക്കാട്)

∙ കോട്ടായി (പാലക്കാട്)

∙ മാലൂര്‍ (കണ്ണൂര്‍)

∙ പെരളശ്ശേരി (കണ്ണൂര്‍)

∙ പിണറായി (കണ്ണൂര്‍)

∙ ശ്രീകണ്ഠപുരം (കണ്ണൂര്‍)

∙ തലശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കണ്ണൂര്‍)

∙ ഈസ്റ്റ് എളേരി (കാസര്‍കോട്)

