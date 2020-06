ചുറ്റിലും ബീപ് ശബ്ദം, രോഗികൾ നിറഞ്ഞ് ആശുപത്രികൾ; ‘ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബെഡുകളിലെല്ലാം ആളുകൾ, എല്ലായി‍‍ടത്തും ബീപ് ബീപ് ശബ്ദം, ദേഹമാകെ സംരക്ഷണകവചം ധരിച്ച ഡോക്ടർമാർ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഓടിനടക്കുന്നു... കോവിഡ് രൂക്ഷമായ ഡൽഹിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ദൃശ്യമാണിത്. ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് ഡൽഹിയിലെ മാക്സ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ ഡോ.ദേവൻ ജുനേജ പറയുന്നു.

ഡൽഹിയിൽ അവസ്ഥ വളരെ ഭീതികരമാണ്. ഇത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ ജൂലൈ അവസാനിക്കുന്നതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളമാകും. മാക്സ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആംബുലൻസുകൾ നിരനിരയായി എത്തുകയാണ്. മറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലുള്ള പോലെ ഇവിടെ 20 ശതമാനം ബെഡുകളും കൊറോണ വൈറസ് രോഗികൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇത്ര മോശം സാഹചര്യത്തിലും ആത്മധൈര്യം കൈവിടാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ. സ്വയം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ദിവസേന ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത്രയധികം രോഗികൾ എത്തുന്നത്. ബെഡിനായുള്ള നെട്ടോട്ടമാണ്. രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം അവർക്കായി ബെഡ് കണ്ടത്തേണ്ടതും ആവശ്യകതയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയും നേരിടാന്‍ തയാറായിരിക്കുകയാണെന്നും ജുനേജ പറയുന്നു.

ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ് വൈറസ് ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല – ഇൻഫെക്‌ഷൻ കെയർ നഴ്സ് ജ്യോതി എസ്തർ പറയുന്നു. സംരക്ഷണ കവചം (പിപിഇ കിറ്റുകൾ) ധരിക്കുന്നതിനു ശാരീരികവും മാനസികവുമായി നല്ല ധൈര്യം ആവശ്യമാണ്. പിപിഐ ധരിച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കാനോ ആഹാരം കഴിക്കാനോ ശുചിമുറിയിൽ പോകാനോ സാധിക്കില്ല – കോവിഡ് വാർഡിലെ നഴ്സ് വിനിത താക്കൂർ പറഞ്ഞു.

കൊറോണ വൈറസ് തടയുന്നതിനായിട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിനടക്കം നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കിയത്. സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളെ തുടർന്ന് സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ നീക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇതോടെ വൈറസിന്റെ വ്യാപനവും അനിയന്ത്രിതമായി. പതിനായിരത്തിലധികം കേസുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്.

