തിരുവനന്തപുരം ∙ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഒരു കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഡ്രൈവര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാസംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ. ബസുകളില്‍ ഡ്രൈവറുടെ ക്യാബിന്‍ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചു വേര്‍തിരിക്കും.

യാത്രക്കാരില്‍ നിന്നു സുരക്ഷാഅകലം പാലിക്കുന്നതിനും മാസ്‌ക്, ഗ്ലൗസ്, സാനിറ്റൈസര്‍ എന്നിവ കര്‍ശനമായി ഉപയോഗിക്കാനും ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്കും കണ്ടക്ടര്‍മാര്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ഇതിനാവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ബസുകളില്‍ ലഭ്യമാക്കും.

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കണ്ണൂര്‍, കരിപ്പൂര്‍, നെടുമ്പാശേരി, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസുകളിലായിരിക്കും ഈ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക. ആവശ്യമെന്നു കണ്ടാല്‍ മറ്റുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: More precautionary measures will taken in KSRTC: AK Saseendran