മുണ്ടക്കയം ∙ അയൽവാസിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ചെളിക്കുഴി കോട്ടപ്പറമ്പിൽ ജേക്കബ് ജോർജിനെ (സാബു– 53) കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് അയൽവാസിയായ ബിജു (32) അറസ്റ്റിലായത്. ബൈക്ക് വച്ചതു സംബന്ധിച്ചു ഇരുവരും തമ്മിൽ നേരത്തെ തർക്കം നടന്നിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണു കൊലപാതകമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30ന് ചെളിക്കുഴി ലക്ഷം വീട് കോളനിക്കു സമീപമാണ് സംഭവം.

ടൗണിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയായ ജേക്കബ് ജോർജ് വീട്ടിലേക്കു വരുമ്പോൾ ബിജു വഴിയരികിൽ നിന്ന് അസഭ്യം പറയുകയും കല്ലെറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തെന്നാണു കേസ്. തലയുടെ പിന്നിൽ ഏറു കൊണ്ടു നിലത്തുവീണ ജേക്കബ് ജോർജിന്റെ നെഞ്ചിൽ വലിയ പാറക്കല്ല് എടുത്തിട്ട ശേഷം ബിജു കടന്നുകളഞ്ഞെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബിജു ലഹരിക്ക് അടിമയാണെന്നും നാട്ടുകാർക്കു നേരെ ഇതിനു മുൻപും ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

സാബുവും ബിജുവും തമ്മിൽ മുൻപു തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നോയെന്നു പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സാബുവിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

