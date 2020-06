കൊല്ലം ∙ പുനലൂര്‍ കരവാളൂരില്‍ അയല്‍വാസികള്‍ തമ്മിലുണ്ടായ കയ്യേറ്റത്തിനിടെ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. മീന്‍ കച്ചവടക്കാരനായ നെപ്പോളിയനാണ് മരിച്ചത്. അയല്‍വാസി രത്നകാരനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വഴിപ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ നേരത്തെ മുതൽ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടും നെപ്പോളിയനും രത്നാകരനും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. രത്നാകരൻ നെപ്പോളിയനെ തള്ളിയിടുകയും വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ തല കല്ലിൽ മുട്ടി മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു. കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: One Held for Murdering Neighbour At Kollam