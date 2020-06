കോവിഡ് ദുരിതത്തിലും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കൂട്ടി കമ്പനികൾ; നടുവൊടിഞ്ഞ് ജനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ തുടര്‍ച്ചയായ എട്ടാം ദിവസവും പെട്രോളിന്‍റെയും ഡീസലിന്‍റെയും വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു. പെട്രോളിന് 62 പൈസയും ഡീസലിന് 60 പൈസയും കൂടി. ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് പെട്രോളിന് നാലു രൂപ 53 പൈസയും ഡീസലിന് നാലു രൂപ 41 പൈസയുമാണു കൂടിയത്. കൊച്ചിയില്‍ 76 രൂപ 4 പൈസയാണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ പെട്രോള്‍ നിരക്ക്. ഡീസലിന് 70 രൂപ 18 പൈസയും.

കോവിഡ് കാലത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയില്‍ ജനത്തിന്റെ നടുവൊടിച്ച് ഇന്ധനവിലവര്‍ധന തുടരുകയാണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ ക്രൂഡ് ഒായില്‍ വില കുത്തനെ ഇടിയുമ്പോഴാണ് തുടര്‍ച്ചയായ എട്ടാം ദിവസവും ഇന്ധന വിലവര്‍ധന. ചില്ലറപൈസ വച്ച് ദിവസവുമുണ്ടാകുന്ന വര്‍ധന ചിലരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇന്ധനവിലയില്‍ തുടർച്ചയായി കൂടുന്നത് സഹിക്കാവുന്നതിനുമപ്പുറമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും.

ലോക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞെങ്കിലും അതിന്‍റെ ഗുണം ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാതെ എക്സൈസ് തീരുവ കുത്തനെ കൂട്ടുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തത്. പെട്രോളിന് 13 രൂപയും ഡീസലിന് 16 രൂപയുമായിരുന്നു തീരുവ ഉയര്‍ത്തിയത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില ബാരലിന് 40 ഡോളറില്‍നിന്ന് 38 ഡോളറായിട്ടും അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

English Summary : Petrol, diesel price hiked by more than Rs 4 in 8 days