പ്രതിഷേധക്കൂട്ടായ്മകളിൽ നിറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടൻ; സാധ്യത ഉറപ്പിച്ച് കോവിഡ് രണ്ടാം വരവ്

ലണ്ടൻ ∙ വിട്ടൊഴിയുന്ന കൊറോണയെ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ തെരുവിലിറങ്ങി മടക്കിവിളിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടിഷുകാർ. യുഎസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജോർജ് ഫ്ലോയ്‌ഡിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനും പ്രതിഷേധക്കാരെ പ്രതിരോധിക്കാനും ലണ്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രിട്ടിഷ് നഗരങ്ങളിൽ ഇന്നലെ ഒത്തുകൂടിയത് പതിനായിരങ്ങൾ.

പൊലീസിന്റെ വിലക്കുകൾ മറികടന്ന് കൂട്ടംകൂടുന്ന സമരക്കാർ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിച്ച് കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിനു കളമൊരുക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണു ജനിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരിലെ ഭീതി. രോഗവ്യാപനവും മരണനിരക്കും കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടലെടുത്ത ഈ പ്രതിഷേധക്കൂട്ടായ്മകൾക്കു വരുംദിവസങ്ങളിൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

പ്രതിഷേധക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതിരോധക്കാരായിരുന്നു ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ലണ്ടനിലെ പാർലമെന്റ് ചത്വരത്തിലും ട്രഫാൾഗർ സ്ക്വയറിലും ഒത്തുകൂടിയത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ പ്രതിമ തകർക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി തെരുവിലിറങ്ങിയത് പതിനായിരക്കണക്കിന് തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാർ. ഇവർ പൊലീസിനുനേരെ കുപ്പികളും കൊടിക്കമ്പും പടക്കങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞു പലപ്പോഴും അക്രമാസക്തരായി.



വംശീയ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭകരും നഗരത്തിൽ പലേടത്തും കൂട്ടംകൂടി പ്രതിഷേധസ്വരമുയർത്തി. ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പൊലീസ് നന്നേ വിയർക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു പലയിടത്തും. പ്രതിഷേധക്കാരെ ഭയന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം ചുറ്റും പെട്ടികെട്ടിയടച്ച വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിലിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് പൊലീസ് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത സംരക്ഷണമാണ് ഒരുക്കിയത്. പ്രതിമ സംരക്ഷിക്കാൻ തീവ്രവലതുപക്ഷവാദികളും ചുറ്റും അണിനിരന്നു. വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെ പൊലീസ് ബലമായാണ് എല്ലാവരെയും പിരിച്ചുവിട്ടത്.



മധ്യ ലണ്ടനിൽ വാട്ടർലൂ ബ്രിഡ്ജിനു സമീപം പ്രതിഷേധക്കാരെ നേരിടുന്ന പൊലീസുകാർക്കു അധികപിന്തുണയുമായെത്തുന്ന സഹപ്രവർത്തകർ. ചിത്രം – എഎഫ്പി.

കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫ്ലൈ സല്യൂട്ടും ട്രൂപ്പ് പരേഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിവ് ആചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി 94-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചത്. വിൻസർ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു ആഘോഷപരിപാടികൾ. ഏപ്രിൽ 21ന് ജനിച്ച എലിസബത്ത് രാജ്ഞി എല്ലാവർഷവും ഔദ്യോഗികമായി ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിലെ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയാണ്.



കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ ബ്രസീൽ ഇന്നലെ ബ്രിട്ടനെ മറികടന്നു. മരണനിരക്കിൽ അമേരിക്കയ്ക്കു തൊട്ടുപിന്നിലായിരുന്ന ബ്രിട്ടൻ ഇതോടെ മൂന്നാമതായി. ഇന്നലെ 181 പേരാണ് ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 41,662 ആയി.

