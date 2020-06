ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 8049 പേർ രോഗമുക്തരായോടെ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് രോഗമുക്തിനിരക്ക് 50 ശതമാനം കടന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഇതുവരെ രോഗംബാധിച്ച 3,20,922 പേരിൽ 1,62,378 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. നിലവില്‍ രോഗമുക്തി നിരക്ക് 50.60%.

കോവിഡ് ബാധിച്ചവരില്‍ പകുതി പേരും രോഗത്തില്‍ നിന്നു മുക്തരായെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യസമയത്തെ രോഗ നിര്‍ണ്ണയവും ശരിയായ ചികിത്സയുമാണ് രോഗമുക്തിയിലേക്കുള്ള വഴി. ഇപ്പോൾ 1,49,348 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 9195 രോഗികൾ മരിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനാ ശേഷി ഐസിഎം‌ആർ വർധിപ്പിച്ചെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സർക്കാർ മേഖലയിൽ 646ഉം, സ്വകാര്യമേഖലയിൽ 247ഉം ഉൾപ്പടെ മൊത്തം 893 ലാബുകൾ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 1,51,432 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചു. ഇതുവരെ പരിശോധിച്ച ആകെ സാംപിളുകൾ 56,58,614 ആണ്.

ചെന്നൈയില്‍ 31 പേരടക്കം തമിഴ്നാട്ടില്‍ 38 പേർ ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ മരണം 435 ആയി. ആകെ രോഗികള്‍ 44,661. ചെന്നൈയില്‍ മാത്രം 31,896 രോഗികൾ. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഞായറാഴ്ച 3390 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 120 പേരാണ് രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,07,958 ആയി. 3,950 പേരാണ് ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

രാജ്യത്തെ 18 ശതമാനം രോഗികളും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. 12 ശതമാനം പേര്‍ ഡല്‍ഹിയിലും ഒന്‍പത് ശതമാനം തമിഴ്നാട്ടിലും. കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ച്ചയ്ക്കിടെ പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 80 ശതമാനം ജില്ലകളും വടക്കുക്കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. അസമിലും ത്രിപുരയിലുമാണ് കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍. ലഡാക്കില്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി നൂറിലധികം പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയതും ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

