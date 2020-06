ചെന്നൈ അടക്കം 4 ജില്ലകളിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ; കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 277 പേരെ കാണാനില്ല

ചെന്നൈ ∙ കോവിഡ് പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന ചെന്നൈ നഗരത്തില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 277 പേരെ കാണാനില്ല. പരിശോധന സമയത്ത് തെറ്റായ വിവരം നല്‍കിയ ഇവരെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പൊലീസ് സഹായം തേടി. അതിനിടെ, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ മീഡിയ റൂം അടച്ചു.

അതേസമയം, കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ നാല് ജില്ലകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ചെങ്കൽപ്പേട്ട്, ചെന്നൈ, തിരുവള്ളൂർ, കാഞ്ചിപുരം ജില്ലകളിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ 30 വരെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കുന്നത്. ലോക്ഡൗണിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അനുമതി.

Content Highlight: 277 Covid patients missing in Chennai, complete lockdown in 4 districts in Tamil Nadu