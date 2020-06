ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ബംഗാളില്‍നിന്നുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ മുന്‍രാജ്യസഭാംഗം ട്രെയിന്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങില്‍ ഒന്നരലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2019 ജനുവരിയില്‍ 63 ട്രെയിന്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്‌തെങ്കിലും അതില്‍ ഏഴെണ്ണം മാത്രമാണു യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാല്‍ 63 ടിക്കറ്റുകളുടെയും പണം എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 63 ടിക്കറ്റുകള്‍ക്കായി ആകെ 1,69,005 രൂപയാണ് വേണ്ടിവന്നത്. ഇതില്‍ 22,085 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചത്. ബാക്കി 1,46,920 രൂപയും എഴുതിയെടുത്തു.



എംപിമാരും മുന്‍ എംപിമാരും ഇത്തരത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ റീഇമ്പേഴ്‌സ്‌മെന്റ് നടത്തുന്നതായി രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ചു വിശദമായി പഠിക്കാന്‍ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മു ന്‍എംപിമാര്‍ക്ക് തനിച്ച് ഫസ്റ്റ് എസി യാത്രയ്ക്കും സഹായിയോടൊപ്പം സെക്കന്‍ഡ് എസി യാത്രയ്ക്കും അര്‍ഹതയുണ്ട്.

ചില എംപിമാര്‍ ബുക്ക് ചെയ്തതിന്റെ 15 ശതമാനം ടിക്കറ്റുകള്‍ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളു. എന്നാല്‍ മുഴുവന്‍ ടിക്കറ്റുകളും റീഇമ്പേഴ്‌സ് ചെയ്യും. 2019-ല്‍ എംപിമാരുടെയും മുന്‍ എംപിമാരുടെയും ടിക്കറ്റ് ചെലവായി റെയില്‍വേ 7.8 കോടി രൂപയാണ് രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് എംപിമാരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആകെ യാത്രാചെലവിന്റെ മൂന്നിലൊന്നു മാത്രമാണ്. മൂന്നില്‍ രണ്ടു ഭാഗവും നല്‍കുന്നത് ലോക്‌സഭയില്‍നിന്നാണ്.

ഉപയോഗിക്കാത്ത ടിക്കറ്റുകള്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യണമെന്ന് രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കില്‍ തുക അവരില്‍നിന്നു തന്നെ ഈടാക്കും. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെയും ലോക്‌സഭാംഗങ്ങളെയും വേര്‍തിരിച്ചറിയാന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ റെയില്‍വേയും നടപടി ആരംഭിച്ചു.

English Summary: A former Rajya Sabha member booked 63 train tickets in a month, used only 7