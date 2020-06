എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് പരിശോധന; ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടണമെന്ന് അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടണമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം. പുതിയ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കണം. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒന്നായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൂടും. ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് 19 സാഹചര്യം സാധാരണസ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും – സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർവകക്ഷിയോഗം ചേർന്നത്. ബിജെപി, കോൺഗ്രസ്, ആം ആദ്മി, ബിഎസ്പി പാർട്ടി നേതാക്കളാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. 41,000 പേർക്കാണ് ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1300 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഡൽഹി. മഹാരാഷ്ട്രയും തമിഴ്നാടുമാണ് യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തുള്ളത്.

അതേസമയം, ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും ലോക്ഡൗൺ കൊണ്ടുവരാൻ പദ്ധതിയിടുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും ലോക്ഡൗൺ വരുന്നതായുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേജ്‍രിവാൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. മാർച്ച് 25നാണ് രാജ്യമൊട്ടാകെ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നീട് നാലു ഘട്ടങ്ങിലേക്കായി ഇതു നീട്ടുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ജൂൺ 30 വരെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ മാത്രമാണ് ലോക്ഡൗണുള്ളത്.

