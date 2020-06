നേപ്പാൾ സേന ഇത്തരത്തിൽ അല്ല പെരുമാറിയിരുന്നത്: ക്രൂരത വിവരിച്ച് ദൃക്സാക്ഷി

സീതാമഡി∙ എന്റെ കണ്ണുകൾ എന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നതായി എനിക്കു തോന്നി. ഇത്തരമൊരു കാഴ്ച ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുകയാണ്. നേപ്പാൾ സേന ഇത്തരത്തിൽ അല്ല ഇത് വരെ ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടിരുന്നത്. നേരം ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോഴേക്കും അവരുടെ സ്വഭാവം പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു.

എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുപോലും ഒരു വേള മനസിലായില്ല. ഒരു മണിക്കൂറിനിടെ 20 തവണ അവർ വെടിയുതിർത്തു, എല്ലാവരും അന്ധാളിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ബിഹാർ സീതാമഡിയിലെ അതിർത്തിയിൽ നേപ്പാൾ സേന നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ ഇന്ത്യക്കാരനായ വികേഷ് യാദവ് (22) കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിനു ദൃക്സാക്ഷിയായ നികേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.



അതിർത്തിയിൽ നേപ്പാൾ സ്വദേശിയായ മരുമകളോട് മകനുമൊത്ത് സംസാരിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്ന ലഗാൻ കിഷോറിനെയും മകനെയും നേപ്പാൾ സുരക്ഷാ സേന വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചു. ലഗാൻ കിഷോറിനെ അവർ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി.

അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്ന 80 ശതമാനത്തിൽ അധികം ആളുകളും നേപ്പാളിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ്. ഇവിടെ നിന്നും നേപ്പാളിൽ നിന്നും വയലിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. നേപ്പാളുമായി 600 കിലോമീറ്ററിലധികം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ബിഹാറിലെ സമീപ ജില്ലകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അതിർത്തിയുടെ ഇരുവശവും ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ട്. അതിർത്തി സംഘർഷഭരിതമായാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും. ഈ മേഖലയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യമാണ്– സംഭവത്തിനു ദൃക്സാക്ഷിയായ അജിത് കുമാർ പറയുന്നു.



നേപ്പാൾ സേന ജൂൺ 12ന് പിടികൂടിയ ലഗാൻ കിഷോറിനെ പിറ്റേദിവസം വിട്ടയച്ചിരുന്നു. പ്രദേശവാസികളും സേനയും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ തോക്ക് തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വെടിവച്ചെന്നാണു സേനയുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഈ വിശദീകരണം ലഗാൻ കിഷോർ തളളി. വെടിവയ്പുണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഞാൻ ഓടിയത്. എന്നാൽ വഴിമധ്യേ എന്നെ അവർ തടഞ്ഞു. അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കൊണ്ട് നേപ്പാൾ അതിർത്തിപ്രദേശമായ സംഗ്രംപുറിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി. ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് എന്നെ പിടികൂടിയതെന്നു ഞാൻ പറയണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ െകാന്നു തള്ളുമെന്നും അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി– ലഗാൻ കിഷോർ പറയുന്നു.

അതിർത്തിക്കു സുരക്ഷയൊരുക്കുന്ന സശസ്ത്ര സീമാ ബൽ (എസ്എസ്ബി) നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ള കാലാപാനി, ലിപുലേഖ് ചുരം, ലിംപിയാധുര എന്നിവിടങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രേഖപ്പെടുത്തി ഭൂപടം പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള നേപ്പാളിന്റെ നീക്കം അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം ശക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു വെടിവയ്പ്. ലാല്‍ബന്ദി-ജങ്കിനഗര്‍ അതിര്‍ത്തിയിലാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത്. വികേഷ് യാദവ് , ഉമേഷ് റാം, ഉദയ് താക്കൂര്‍ എന്നിവർക്കാണ് വെടിയേറ്റത്. വികേഷ് യാദവ് സംഭവ സ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു.



അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ സ്വന്തം ഭൂപടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കു നേപ്പാൾ അതിവേഗം കടന്നു. പാർലമെന്റിന്റെ അധോസഭയായ ജനപ്രതിനിധി സഭ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കിയ ഭേദഗതി ഉപരിസഭയായ ദേശീയ അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടുന്ന പ്രമേയം ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അംഗീകരിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ള കാലാപാനി, ലിപുലേഖ് ചുരം, ലിംപിയാധുര എന്നിവ നേപ്പാളിന്റെ ഭാഗമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒൗദ്യോഗിക ഭൂപടം പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും വ്യാഴാഴ്ചയോടെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.



അവധി ദിവസമായിട്ടും ഇന്നലെ ചേർന്ന സഭാ സമ്മേളനത്തിലാണു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഭേദഗതി വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ അംഗങ്ങൾക്കു 3 ദിവസം സമയം അനുവദിക്കും. തുടർന്ന് ഭേദഗതി പ്രമേയം വോട്ടിനിടും. പാസായാൽ പ്രസിഡന്റിനു കൈമാറും. പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരിച്ചാൽ ഭേദഗതി ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാകും. 3 പ്രദേശങ്ങളും നേപ്പാളിന്റെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള തുടർനടപടികൾക്ക് ഉടൻ തുടക്കമിടണമെന്നു പ്രതിപക്ഷമായ നേപ്പാളി കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



