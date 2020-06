തൃശൂർ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് അടച്ചിട്ട തൃശൂര്‍ ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഭാഗികമായി തുറന്നു. ആശുപത്രി ജീവനക്കാരില്‍ ഒന്‍പതു പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ആശുപത്രി അടച്ചത്. കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയ 117 ജീവനക്കാരില്‍ അധികം പേരുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആശുപത്രി വീണ്ടും തുറന്നത്.

കണ്ണൂരില്‍ കോവിഡ് പടര്‍ന്നത് എവിടെ നിന്നെന്നു കണ്ടെത്താനാകാതിരുന്ന 3 രോഗികളുടെ രോഗത്തിന്‍റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ അയ്യന്‍കുന്ന് സ്വദേശിയായ ഗര്‍ഭിണിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നു കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇവരുടേതും ചെറുകുന്ന് സ്വദേശിയായ തടവുപുള്ളിയുടെയും രോഗപരിശോധനയില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്നും സംശയമുണ്ട്. ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസര്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിനു റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈമാറി.



English Summary : Chavakkad Taluk hospital which was closed due to covid outbreak opens partially