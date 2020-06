വീണയ്ക്കും റിയാസിനും ആശംസാപ്രവാഹം; വിവാഹ വിഡിയോ കാണാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ തിങ്കളാഴ്ച വിവാഹിതരായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയനും ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റും സിപിഎം കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനും ആശംസാപ്രവാഹം. മന്ത്രിമാരും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ഇരുവർക്കും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മംഗളങ്ങൾ നേർന്നു.

വിവാഹവാർത്ത അറിയിച്ചു കൊണ്ടു റിയാസ് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിനു താഴെയും നിരവധി പേർ ആശംസകൾ നേർന്നു. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ നടന്ന വിവാഹച്ചടങ്ങളിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്.

‘സഖാവ് മുഹമ്മദ് റിയാസിനും വീണയ്ക്കും വിവാഹആശംസകൾ’ എന്ന കുറിപ്പോടെ മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഇരുവർക്കും ആശംസ നേർന്നു. ‘ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട റിയാസിനും വീണയ്ക്കും ആശംസകൾ’ എന്നായിരുന്നു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ കുറിപ്പ്. കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരായ വി.ടി.ബൽറാം, ഷാഫി പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവരും റിയാസിനും വീണയ്ക്കും ആശംസകൾ നേർന്നു.

English Summary: Greetings for Muhammad Riyaz and Veena in Social Media