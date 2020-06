ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി ധാരാവി ; മാതൃക

മുംബൈ∙ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ ധാരാവി കോവിഡ് റെഡ് സോണിൽനിന്ന് ഗ്രീൻസോണിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച മഹാമാരിയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ പാടുപെടുന്ന വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ധാരാവി. മേയ് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നിലൊന്നായി കുറഞ്ഞു. പകുതിയിലധികം രോഗികൾ രോഗമുക്തരായി. എൺപതോളം പേർ ഒരു ശുചിമുറി പങ്കിടുന്ന ചേരിയിൽ ഈ മാസം മരണങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു. മേയ് മാസത്തിനുശേഷം പുതിയ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാലിരട്ടിയായി വർധിച്ച രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കണക്കുകൾ.

‘വൈറസിനെ പിന്തുടരുക’ എന്ന സമീപനമാണ് ധാരാവിയിലെ നേട്ടത്തിനു കാരണമെന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുംബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ കിരൺ ദിഘവ്കർ പറയുന്നു. കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുന്നതിനു പകരം വൈറസിനെ പിന്തുടരുക എന്നതായിരുന്നു ഏക പോംവഴി. ഏപ്രിൽ മുതൽ തന്നെ ചേരിനിവാസികളുടെ ശരീര താപനില പരിശോധിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ 47,500 ഓളം വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി. 700,000 ഓളം പേരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. പനി ക്ലിനിക്കുകൾ സജ്ജീകരിച്ചു. രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി.

മുംബൈയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മിക്ക രോഗികളും വളരെ വൈകിയാണ് ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ കോവിഡ് ലക്ഷണമുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നു. മരണങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കർശനമായ ലോക്ഡൗണും പരിശോധനയും ധാരാവിയുടെ വിജയ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ അയാളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ക്വാറന്റീനിലേക്കു മാറ്റും. മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ തന്ത്രം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ച ധാരാവി നിവാസികളിൽ 51% പേരും സുഖം പ്രാപിച്ചു. അതേസമയം, മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ ആകെ കണക്കിൽ 41% ആണ്. മേയ് തുടക്കത്തിൽ പുതിയ കേസുകൾ ഒരു ദിവസം ശരാശരി 60 ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് 20 ആയി കുറഞ്ഞു.

എന്നിരുന്നാലും, ചേരി നിവാസികളുടെ വിശ്വാസം നേടാതെ ഇതൊന്നും സാധ്യമാകില്ലെന്ന് ദിഘവ്കർ പറയുന്നു. 100 ചതുരശ്രയടി കുടിലിൽ ഏഴ് പേരുള്ള ഒരു കുടുംബം വീതം ഒരു ദശലക്ഷം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ അവരുടെ വിശ്വാസം നേടുകയും പ്രധാനമാണ്. റമസാൻ സമയത്ത് ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ളവർ എങ്ങനെ നോമ്പു മുറിക്കുമെന്നതിൽ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നു. എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പുവരുത്തി.

എന്നിരുന്നാലും, വൈറസിനെതിരായ ധാരാവിയുടെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണമായി എടുത്തുകളയുകയും നഗരത്തിൽ തിരക്കേറുകയും ചെയ്താൽ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നഗരത്തിലും സംസ്ഥാനത്തും മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തുനിന്നുതന്നെ വൈറസ് ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും ദിഘവ്കർ പറഞ്ഞു.

English Summary: How Dharavi, Asia's Largest Slum, Went From Virus Hotspot To Model