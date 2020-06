കുഞ്ഞനന്തനെ വിശുദ്ധനാക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ ഇത് കാണൂ; ഫോൺവിളി പട്ടികയുമായി രമ

കണ്ണൂർ∙ ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ കുഞ്ഞനന്തൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് കെ.കെ. രമ. കുഞ്ഞനന്തനെ വിശുദ്ധനാക്കാനുള്ള പ്രചരണയുദ്ധം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് സഹതാപമുണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണെന്നും രമ പറയുന്നു.

ടിപി വധത്തിന്റെ ഉള്ളുകളികൾ അറിയുന്ന ആർക്കും കുഞ്ഞനന്തനോടുള്ള പാർട്ടിയുടെ കടപ്പാട് മനസിലാകുമെന്നും വിധിന്യായത്തിലെ ഫോൺവിളി പട്ടിക പങ്കുവച്ച് രമ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ടിപിയെ വധിക്കുന്നിനു മുൻപ് ക്വട്ടേഷൻ സംഘാംഗവും ഒന്നാം പ്രതിയുമായും കുഞ്ഞനന്തൻ ഏഴുതവണ സംസാരിച്ചുവെന്നും ഫോൺവിളി പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്.

രമയുടെ കുറിപ്പിങ്ങനെ...

കുഞ്ഞനന്തനെ വിശുദ്ധനാക്കാനുള്ള പ്രചാരണയുദ്ധം മുഖ്യമന്ത്രിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും പാര്‍ട്ടി ചാനലും പത്രവും സൈബര്‍ സംഘവും വരെ ഒരുമിച്ചു നയിക്കുന്ന ദയനീയക്കാഴ്ച കേരളം കാണുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നീതിപീഠം ഒരു കൊലക്കേസില്‍ ജീവപര്യന്തം തടവറ വിധിച്ചൊരു കുറ്റവാളിയെ 'കരുതലുള്ളൊരു മനുഷ്യസ്നേഹി'യായി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഈ കഠിനാധ്വാനം സഹതാപമുണര്‍ത്തുന്നു. കുഞ്ഞനന്തനോടുള്ള ഈ കടപ്പാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിന്‍റെയും ബാധ്യതയാണെന്ന് ടിപി വധത്തിന്‍റെ ഉള്ളുകളികളറിയുന്ന ആര്‍ക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

ഏതോ 'കള്ളമൊഴി' കേട്ട് കോടതി ഒരാളെ കൊലക്കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയില്‍ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞുവെന്ന കള്ളപ്രചരണം കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ ഇനി ടിപി വധക്കേസിലെ വിധിന്യായം ഒന്നു വായിച്ചുനോക്കാം. വിശദവായനയ്ക്ക് നേരമില്ലെങ്കില്‍ വിധിന്യായത്തിലെ ഈ ഫോണ്‍വിളിപട്ടികയൊന്നു കാണാം. കുഞ്ഞനന്തനെന്ന 'മനുഷ്യസ്നേഹി' സഖാവ് ടിപിയെ വെട്ടിനുറുക്കിയ ക്വട്ടേഷന്‍ സംഘാംഗവും ഒന്നാം പ്രതിയുമായ അനൂപുമായി ടിപി വധത്തിനു മുൻപ്‌ തന്‍റെ ഫോണില്‍നിന്ന് വിളിച്ചു സംസാരിച്ചത് ഏഴു തവണയാണ്! കുഞ്ഞനന്തനില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ട 'കരുതല്‍' എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ!

English Summary: KK Rama against CPM who claims tp acquit PK Kunjananmthan after his death