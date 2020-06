വിദേശത്തുനിന്നെത്തി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ എത്തിക്കണം: കത്തയച്ച് കേരളം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കത്തയച്ചു. കേരളത്തിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിമാനം കിട്ടാതെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങുകയും പിന്നീട് യാത്രാ മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ അവിടെ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്ത കേസുകൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ നടപടി.

കോവിഡ് ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യാത്രക്കാരെ വിമാനമാർഗമോ ട്രെയിൻ വഴിയോ റോഡു വഴിയോ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദേശിക്കണമെന്നു കത്തിൽ കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ അയയ്ക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ കേരളത്തിൽ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. കോവിഡ് ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത യാത്രക്കാരെ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വാറന്റീനിൽ വയ്ക്കണമെന്നും കത്തിൽ നിർദേശിക്കുന്നു.

English Summary: Kerala Government Letter to Centre Seeking Action to Bring Malayalees Stranded in Other States