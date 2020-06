കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഡ്രൈവറുടെ കാബിൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം കൊണ്ട് വേർതിരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്രൈവറുടെ കാബിൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കും. യാത്രക്കാരിൽനിന്ന് സുരക്ഷാ അകലം പാലിക്കാനും മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ കർശനമായി ഉപയോഗിക്കാനും ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും നിർദേശം നൽകി. ഇതിനാവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ബസുകളിൽ ലഭ്യമാക്കും.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൂർ, കരിപ്പൂര്‍, നെടുമ്പാശേരി, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസുകളിലായിരിക്കും ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ആവശ്യമെന്നു കണ്ടാൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും കോർപറേഷൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.



