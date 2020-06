താക്കോലെടുക്കാൻ പുറത്തേക്കോടി, വയറില്‍ ചില്ല് തുളച്ചുകയറി ദാരുണ മരണം– വിഡിയോ

കൊച്ചി ∙ പെരുമ്പാവൂരില്‍ ബാങ്കിലെ ചില്ലുവാതില്‍ തകര്‍ന്നുവീണ് വീട്ടമ്മ മരിച്ച സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. കൂവപ്പടി ചേലക്കാട്ട് വീട്ടില്‍ ബീന നോബി (46) ആണ് മരിച്ചത്. പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലാണ് ബീന ബാങ്കിലെത്തിയത്. ബാങ്കില്‍ കയറിയ ഉടന്‍ വാഹനത്തില്‍ മറന്നുവച്ച താക്കോലെടുക്കാനായി പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ചില്ലുവാതിലില്‍ ഇടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്.

മറിഞ്ഞുവീണ ബീനയുടെ വയറിലേക്ക് വാതിലിലെ കൂര്‍ത്ത ചില്ലുകഷ്ണം കുത്തിക്കയറി ഗുരുതരമായി പരുക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു. വീണിടത്തുനിന്ന് അപ്പോള്‍തന്നെ എഴുന്നേറ്റെങ്കിലും ചോര വാര്‍ന്നൊഴുകി അവശയായ ബീനയെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ സമീപത്തെ കസേരയിലേക്ക് ഇരുത്തുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബീന മരിച്ചു.

ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് പെരുമ്പാവൂര്‍ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. മൃതദേഹം പെരുമ്പാവൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രി‌യിലേക്കു മാറ്റി. ചൊവ്വാഴ്ച പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിനുശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ക്കു വിട്ടുനല്‍കും. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പെരുമ്പാവൂര്‍ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ഭര്‍ത്താവ് നോബിയുമൊത്ത് കുവപ്പടിയില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സ്ഥാപനം നടത്തിവരികയായിരുന്നു ബീന. ഇവര്‍ക്ക് മൂന്നു മക്കളുണ്ട്.

English Summary: Woman runs into glass door of bank in Perumbavoor, dies– CCTV footage