കൊല്ലത്ത് പൊലീസുകാരന്റെ മരണം; പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നു സ്പിരിറ്റ് കണ്ടെടുത്തു

കൊല്ലം ∙ കടയ്ക്കല്‍ ചരിപ്പറമ്പില്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി വിഷ്ണുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നു സ്പിരിറ്റ് കണ്ടെടുത്തു. സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളിൽ ചെന്ന് മലപ്പുറം റിസര്‍വ് ബറ്റാലിയനിലെ സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫിസർ അഖിൽ മരിച്ച േകസിലാണു വിഷ്ണു അറസ്റ്റിലായത്. സാനിറ്റൈസര്‍ നിര്‍മിക്കാനാണു സ്പിരിറ്റ് വാങ്ങിയതെന്നാണു വിഷ്ണുവിന്റെ മൊഴി.

അഖിലിനെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണു ചരിപ്പറമ്പിലെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി അഖില്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കള്‍ പൊലീസിനു മൊഴി നല്‍കി. തുടര്‍ന്നു വിഷ്ണുവിനെ കടയ്ക്കല്‍ സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മദ്യത്തിനു പകരം സ്പിരിറ്റാണ് കുടിച്ചതെന്നാണു യുവാവിന്റെ മൊഴി. സാനിറ്റൈസര്‍ നിര്‍മിക്കാനും മുറിവില്‍ പുരട്ടാനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണു സുഹൃത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന വര്‍ക്കലയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നു സ്പിരിറ്റ് വാങ്ങിയതെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ വിഷ്ണു സമ്മതിച്ചു.

പ്രതിക്കെതിരെ മനഃപൂര്‍വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കും വധശ്രമത്തിനും കേസെടുത്തു. കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ അഖിലിന്റെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോള‍ജ് ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലാണ്. പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം കഴിഞ്ഞാലെ സ്പിരിറ്റ് കുടിച്ചതാണോ മരണ കാരണമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ.‌ അഖിലിനൊപ്പം മദ്യപിച്ച മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് ഗിരീഷും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടര്‍ന്നു ചികിത്സ തേടി. ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനില നിലവില്‍ തൃപ്തികരമാണ്.

