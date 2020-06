എംഎൽഎമാർ റിസോർട്ടിൽ തുടരും; ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയക്കളികൾ അനുവദിക്കില്ല: കോൺഗ്രസ്

ജയ്പുർ ∙ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിയും വരെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ റിസോർട്ടിൽത്തന്നെ തുടരും. കർണാടകയിലും മധ്യപ്രദേശിലും ബിജെപി നടത്തിയ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയക്കളികൾ രാജസ്ഥാനിൽ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അവിനാഷ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനായി നടന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പൊലീസിന്റെ സ്പെഷൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ പുറത്തുവരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കോൺഗ്രസിന്റെ 107 എംഎൽഎമാർക്കു പുറമേ സ്വതന്ത്രരുടെയും മറ്റു പാർട്ടികളിലെ എംഎൽഎമാരുടേതുമായി 125 പേരുടെ പിന്തുണ സർക്കാരിനുണ്ട്. ചില എംഎൽഎമാർ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാണു ഹോട്ടലിൽ ഇല്ലാത്തത്. ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടാൻ സാധിച്ചതു എംഎൽഎമാർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും രൂപപ്പെടാനും വികസന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഉപകാരപ്പെടുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിയുടെ രണ്ടു സ്ഥാനാർഥികളും ജയിക്കുമെന്നിരിക്കെ ഇങ്ങനെയൊരു നടപടിയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നെന്നു കാണിച്ചു പാർട്ടി എംഎൽഎ ഭരത് സിങ് എഴുതിയ കത്തു പുറത്തുവന്നു. രാജ്യസഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നേതാക്കൾ പിന്നീട് ആരേയും തിരിഞ്ഞുനോക്കാറില്ലെന്നും വോട്ടു ചെയ്ത എംഎൽഎമാരെപ്പോലും തിരിച്ചറിയാറില്ലെന്നുമുള്ള ആക്ഷേപവും ജൂൺ 11ന് എഴുതിയ കത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

