‘ഗണേഷ്കുമാർ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളെ അസഭ്യം പറഞ്ഞയാൾ; മുന്നണിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കരുത്’

കൊല്ലം ∙ കേരള കോൺഗ്രസിനെ (ബി) മുന്നണിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കരുതെന്നു യുഡിഎഫ് പത്തനാപുരം നിയോജക മണ്ഡലം ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രമേയം യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിന് അയയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം നേതാക്കളെ നേരിട്ടു കണ്ടും ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ബിയെ യുഡിഎഫിൽ എടുക്കാൻ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നു ശ്രമം ഉണ്ടായാലും എതിർക്കും.

യുഡിഎഫ് നേതാക്കളെ അസഭ്യം പറഞ്ഞു നടന്ന ഗണേഷ്കുമാറിനെ യുഡിഎഫിലെടുക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ നേതാക്കളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളാണു മുന്നണിക്കു തുടർഭരണം നഷ്ടമാക്കിയത്. യുഡിഎഫിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയവരെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും പ്രമേയം പറയുന്നു.

English Summary: Resolution for not Taking Back Kerala Congress B Group in UDF