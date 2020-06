ക്വാറന്റീൻ പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി; മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു

കോട്ടയം ∙ ക്വാറന്റീൻ പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി മടങ്ങിയ യുവാവ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു. പേരൂർ പുന്നത്തുറ പുളിഞ്ഞാപ്പള്ളി വീട്ടിൽ ടിനി സെബാസ്റ്റ്യൻ (32) ആണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഏറ്റുമാനൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി മടങ്ങിയിരുന്നു. ഉച്ചയോടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയിൽ ഐടി ജീവനക്കാരനാണ്. കാഴ്ചയ്ക്കു വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നയാളാണ്. കോവി‍ഡ് െടസ്റ്റിനായി സ്രവം ശേഖരിച്ചു.

English Summary: Youth who completed quarantine period dies of cardiac arrest within hours at Kottayam