ഷോപ്പിയാനിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ; സുരക്ഷാസേന മൂന്ന് ഭീകരരെ വധിച്ചു

ശ്രീനഗർ ∙ ഇന്നു പുലർച്ചെ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്നു ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശ്രീനഗറിൽനിന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഷോപ്പിയാനിലെ തുർക്‌വംഗാം ഗ്രാമത്തിൽ പുലർച്ചെ 5 മണിയോടെയാണ് 44 രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസിലെ സൈനികരും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. സെയ്ൻപോറയിൽനിന്ന് സ്പെഷൽ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രൂപ്പിലെയും സിആർപിഎഫിന്റെ 178 ബറ്റാലിയനിലെയും സൈനികരും സ്ഥലത്തെത്തി. ആറരയോടെയാണ് എറ്റുമുട്ടൽ അവസാനിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു ഇൻസാസ് റൈഫിളും രണ്ട് എകെ 47 തോക്കുകളും കണ്ടെടുത്തതായും സൈന്യം അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസിന്റെ ക്യാംപിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് 500 മീറ്റർ‌ മാത്രം അകലെയായിരുന്നു എറ്റുമുട്ടൽ.

ശനിയാഴ്ച കുൽഗാം ജില്ലയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഷോപ്പിയാനിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇന്നത്തേത്. ജൂൺ 10 ന് സിആർപിഎഫും രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസും സ്പെഷൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 10 ഭീകരരെ വധിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Three Terrorists Killed In Encounter In Jammu And Kashmir's Shopian