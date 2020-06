ഏരിയാ സെക്രട്ടറിയെ നീക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വം; അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍

കൊച്ചി∙ കളമശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സിപിഎം എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി. എൻ. മോഹനൻ അറിയിച്ചു. അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദനക്കേസിൽ സക്കീർ ഹുസൈനെ ഏരിയാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കാൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ശുപാ‍ർശ നൽകിയതായി വന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സിപിഎം കളമശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു തന്നെ നീക്കിയതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വി.എ.സക്കീർ ഹുസൈനും പറഞ്ഞു. ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജില്ലാക്കമ്മറ്റിയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കും. ഇപ്പോൾ താൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സക്കീർ ഹുസൈനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെച്ചേർന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഏരിയാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽനിന്നും സക്കീർ ഹൂസൈനെ നീക്കാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കു ശുപാർശ നൽകിയെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.

അനധികൃതമായി സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം മറുപടി പറയാൻ വിമുഖത കാണിച്ചെങ്കിലും ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് തന്റെ പേരിൽ ഒരു വീടോ വാഹനമോ ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബെനാമി ഇടപാടുകളും ഇല്ല. വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് താൻ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന ആരോപണം പരിശോധിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് സംവിധാനം ഉണ്ട്. അത് പാർട്ടി പരിശോധിക്കും.

തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം, വീട് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പാർട്ടിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും പരിശോധന ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കമ്മിറ്റിയിലേ പറയാനാകൂ. ഇപ്പോൾ പുറത്തു പറയാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം പാർട്ടിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുപറയാൻ പാർട്ടി തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം തനിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തു വരുന്നത് കളമശേരിയിലുള്ള ഒരു വിവരാവകാശ ഗുണ്ടയാണെന്ന് സക്കീർ ഹുസൈൻ പറയുന്നു. ആളുകളെ പേടിപ്പിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് പണം വാങ്ങുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കളമശേരി ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

പ്രളയത്തട്ടിപ്പിൽ തനിക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നിരിക്കെയാണ് വിവരാവകാശ ഗുണ്ടയുടെ ഇടപെടൽ. എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ആരോപണമുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ്. പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വിശാലമായ സംവിധാനം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട്. പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് സംബന്ധിച്ചും പരിശോധന പൂർത്തിയാകാനുണ്ട്. പാർട്ടിയാണ് പരിശോധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത്. തെറ്റായ കാര്യത്തിന് പാർട്ടി പാർട്ടി പിന്തുണ നൽകില്ല. തെറ്റുണ്ടായാൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സക്കീർ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.

