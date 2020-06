വെടിവയ്പ്പ്: പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് അടിയന്തരയോഗം വിളിച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ചൈനീസ് വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരു കേണൽ അടക്കം രണ്ടു ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് അടിയന്തരയോഗം വിളിച്ച് ചർച്ച നടത്തി. ചീഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത്, മൂന്ന് സൈനിക മേധാവിമാർ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.



അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ച നടന്നുവരുന്നതിനിടെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗാൽവാന്‍ താഴ്‌വാരയിൽ വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത്. വെടിവയ്പ്പിൽ രണ്ടു ചൈനീസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ സൈനികർ അതിർത്തികടന്ന് തങ്ങളുടെ സൈനികരെ ആക്രമിച്ചതായി ചൈന ആരോപിച്ചു.

