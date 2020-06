ഭൂപടപരിഷ്കരണം തൽക്കാലം നിർത്തൂ; ചർച്ചയാകാമെന്ന് ഇന്ത്യ നേപ്പാളിനോട്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ഭൂപടപരിഷ്കരണ നടപടികളുമായി നേപ്പാൾ മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധി അയയ്ക്കാൻ കേന്ദ്രം ചർച്ചയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നേപ്പാളിലെ കെ.പി. ശർമ ഒലി സർക്കാർ ‘പ്രതീക്ഷാത്മകവും അനുകൂലവുമായ’ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചാൽ ചർച്ചയാകാമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. പുതിയ ഭൂപടത്തിന് പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി നേടിയെടുക്കാൻ ഒലി സർക്കാർ ശ്രമം തുടരുന്നതിനിടെ ചർച്ചയ്ക്കായി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി വിശ്വസനീയ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നേപ്പാളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം വെറും സാധാരണമെല്ലെന്നും അത് ‘റോട്ടി ഔർ ബേഠി’ എന്ന നിലയിലുള്ളതാണെന്നും അതു ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞത്.

ഭൂപടം ഔദ്യോഗികമാക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കു നേപ്പാൾ അതിവേഗം കടക്കുകയാണ്. പാർലമെന്റിന്റെ അധോസഭയായ ജനപ്രതിനിധി സഭ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കിയ ഭേദഗതി ഉപരിസഭയായ ദേശീയ അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടുന്ന പ്രമേയം ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അംഗീകരിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ള കാലാപാനി, ലിപുലേഖ് ചുരം, ലിംപിയാധുര എന്നിവ നേപ്പാളിന്റെ ഭാഗമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക ഭൂപടം പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും വ്യാഴാഴ്ചയോടെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശർമ ഒലിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങും കഠ്മണ്ഡുവിൽ നടത്തിയ അത്താഴ വിരുന്നിൽ. 2019 ഒക്ടോബർ 12ലെ ചിത്രം.

പ്രകോപനം എന്തുകൊണ്ട്?

കൈലാസ തീർഥയാത്രയ്ക്കുള്ള ദൂരം ഗണ്യമായി കുറച്ച്, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ധാർച്ചുല മുതൽ അതിർത്തി മേഖലയിലെ ലിപുലേഖ് ചുരം വരെ ഇന്ത്യ റോഡ് നിർമിച്ചതാണു നേപ്പാളിന്റെ എതിർപ്പിനു കാരണം. ഇന്ത്യ – നേപ്പാൾ – ടിബറ്റ് അതിർത്തിയിലെ മുക്കവലയാണിത്.

ലിപുലേഖ് ചുരത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റത്തുള്ള കാലാപാനി എന്ന പ്രദേശം തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലാണെന്നും അവിടെ റോഡ് നിർമാണം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നുമാണു നേപ്പാളിന്റെ വാദം. പൂർണമായി സ്വന്തം അധികാരമേഖലയിലാണു റോഡ് നിർമിച്ചതെന്നും മുൻപേയുള്ള തീർഥാടന പാതയാണിതെന്നും ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചൈനയുടെ രഹസ്യ ഇടപെടലും ഇന്ത്യ സംശയിക്കുന്നു.

അതേസമയം, ധാർച്ചുല – ലിപുലേഖ് ചുരനിർമാണമാണ് നേപ്പാളിന്റെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ചർച്ചചെയ്യാമെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബിജെപി പ്രവർത്തകരൊത്തുള്ള വിർച്വൽ റാലിയായ ജൻ സംവാദിൽ രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു. 80 കി.മീ. നീണ്ട റോഡ് മേയ് 8ന് രാജ്നാഥ് ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലും ഇന്ത്യൻ സേന സുരക്ഷ ശക്തമാക്കും. നിലവിൽ പാക്ക്, ചൈന അതിർത്തികളിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരേസമയം മൂന്നിടങ്ങളിൽ സംഘർഷമെന്നതാണു വെല്ലുവിളി. കോവിഡ് കാല ചെലവു നിയന്ത്രണ ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതിരോധച്ചെലവ് കുതിച്ചുയരാം.

നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശർമ ഒലിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും. കഠ്മണ്ഡുവിന് 200 കി.മീ. അകലെയുള്ളു ജനക്പുരിലെ ജാനകി ക്ഷേത്രത്തിൽ മോദി സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോൾ. 2018 മേയ് 11ന് എടുത്ത ചിത്രം.

ചെക്പോസ്റ്റുകൾ കൂട്ടാൻ നേപ്പാൾ

അതിർത്തിയിൽ ഗ്രാമീണരെ നേപ്പാൾ പൊലീസ് വെടിവച്ചതും അതിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളും നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ചെക്പോസ്റ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ നേപ്പാൾ ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവിൽ 121 ചെക്പോസ്റ്റുകളാണ് ഇന്ത്യ – നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലുള്ളത്. ഇത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 221 എണ്ണം ആക്കാനാണ് നീക്കം. പതിയെ 500 ചെക്പോസ്റ്റുകൾ ആക്കാനാണ് പദ്ധതി.

നേപ്പാളുമായുള്ള അതിർത്തി കാക്കുന്ന സശസ്ത്ര സീമാബൽ (എസ്എസ്ബി) സേനയ്ക്കും കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിനും അതിർത്തിയിൽ നേപ്പാൾ ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്സിനെ (എപിഎഫ്) വിന്യസിച്ചതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100 ചെക്പോസ്റ്റുകൾ നിർമിക്കാൻ നേപ്പാൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകിയതായും ഇവരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇതിൽ ചില ചെക്പോസ്റ്റുകൾ, തങ്ങളുടേതെന്ന് നേപ്പാൾ അവകാശപ്പെടുന്ന കാലാപാനി, ലിപുലേഖ്, ലിംപിയാധുര പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം, ഈ വാർത്തയോട് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. 1751 കിലോമീറ്റർ നീണ്ട നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എസ്എസ്ബിയുടെ 533 ചെക്പോസ്റ്റുകളുണ്ട്.

