കോവിഡ് പ്രതിരോധം: കേരളത്തെ പുകഴ്ത്തി ഉദ്ധവിനെ ഇകഴ്ത്തി ബിജെപി

താനെ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ഇത്രയേറെ ഗുരുതരമാകാൻ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ പിടിപ്പുകേടാണെന്നും കേരളത്തിന്റെ മാതൃക ഉൾക്കൊള്ളാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിത്രം മറിച്ചാകുമായിരുന്നെന്നും ബിജെപി നേതാവ് ആശിഷ് ഷേലാർ. കേരളം കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിച്ച മാതൃക സ്വീകരിക്കാൻ പലരും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാകില്ലായിരുന്നു.



കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിനു കേന്ദ്രം ഫണ്ട് നൽകുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം ഷേലാർ നിഷേധിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കു 28,104 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചത്. താനെയിൽ രോഗം പെരുകുകയാണ്. നേരത്തെ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിഷണർ പ്രവീൺ പർദേശിയെ സ്ഥലം മാറ്റിയതു പോലെ താനെയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയെ മാറ്റാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാകുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. ചേരി പുനർനിർമാണത്തിനു സംസ്ഥാന ഭവന മന്ത്രാലയം കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ കെട്ടിട ലോബിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നും ഷേലാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: Outbreak situation bad as Maharashtra did not follow Kerala: Ashish Shelar