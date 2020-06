കൂറുമാറുമെന്ന് ഭയം; കോൺഗ്രസിനു പിന്നാലെ എംഎൽഎമാരെ മാറ്റി ബിജെപിയും

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസിനു പിന്നാലെ എംഎൽഎമാരെ ഹോട്ടലിലേക്കു മാറ്റി ബിജെപിയും. സഖ്യകക്ഷികളുടെ എംഎൽഎമാരും ഇവർക്കൊപ്പം ചേരും. 19നു നടക്കുന്ന രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂറുമാറ്റം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇരു പാർട്ടികളും എംഎൽഎമാരെ ഹോട്ടലുകളിലേക്കു മാറ്റിയത്. ബിജെപി സഖ്യകക്ഷി എംഎൽഎമാരുടെ വോട്ടു നേടിയെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്ന ഭീതിയാണ് എംഎൽഎമാരെ ഹോട്ടലിലേക്കു മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നറിയുന്നു.

രണ്ടു ദിവസത്തെ ശിൽപശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് എംഎൽഎമാരെ ഹോട്ടലിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് പൂനിയ പറഞ്ഞു. വോട്ടിങ് പരിശീലനത്തിനു പുറമേ ഓരോരുത്തരും മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇരു പാർട്ടികളിലുമായി മുപ്പതോളം പുതിയ എംഎൽഎമാരുണ്ടെന്നും രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായി വോട്ടു ചെയ്യുന്ന ഇവർക്കു തെറ്റാനിടയുണ്ടെന്നും പരിശീലനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുമാണു പാർട്ടി വക്താക്കൾ പറയുന്നത്.

ബിജെപി കുതിരക്കച്ചവടത്തിനു ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപം പരസ്യമായി ഉന്നയിച്ചാണു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറ്റിയത്. സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ പണമൊഴുക്കി എംഎൽഎമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും രണ്ടു മാസം മുമ്പു നടക്കേണ്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പു മാറ്റിവച്ചത് ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽക്കണ്ടാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

English Summary : After Congress, now Rajasthan BJP to shift its MLAs to Jaipur hotel