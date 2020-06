സുശാന്തുമായി വലിയ അടുപ്പം, മരണം തളർത്തി; ബന്ധുവിന്റെ ഭാര്യ അന്തരിച്ചു

പാട്ന ∙ നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ വിയോഗം സൃഷ്ടിച്ച ഞെട്ടലിൽനിന്നു മോചിതരാകും മുമ്പേ കുടുംബത്തെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി മറ്റൊരു മരണം. സുശാന്തിന്റെ അകന്ന സഹോദരന്റെ ഭാര്യ സുധ ദേവിയാണു മനംനൊന്ത് അന്തരിച്ചത്.

സുശാന്തിന്റെ മരണം സംഭവിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണു മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടി കുടുംബത്തെ തേടിയെത്തിയത്. താരത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് മുംബൈയിൽ നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സുധയുടെ മരണം. സുശാന്തിന്റെ വേർപാട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇവർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബിഹാർ പൂർണ സ്വദേശിയാണിവർ.

Read more at: ‘സുഷ്, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പാതിയും കൊണ്ടാണ് നീ പോയത്’, ആത്മാവിൽ തട്ടി കൃതിയുടെ കുറിപ്പ്...

സുശാന്തിന്റെ മരണവിവരം അറിഞ്ഞശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സുധാദേവി നിര്‍ത്തിയിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നുവെന്നുമാണു ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നത്. സുശാന്തുമായി സുധ ദേവിക്ക് വലിയ അടുപ്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സുധ അർബുദ രോഗിയായിരുന്നെന്നും സുശാന്തിന്റെ മരണവിവരം അറിഞ്ഞതോടെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നെന്നുമാണു ബന്ധുക്കൾ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞത്.

English Summary: Another tragedy for Sushant Singh Rajput’s family; actor’s sister-in-law passes away