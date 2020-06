അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ തർക്കം; കുട്ടികളെ നാലാം നിലയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞു: ദാരുണാന്ത്യം

കൊൽക്കത്ത∙ അയൽവാസികൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് കൊച്ചു കുട്ടികളെ നാലാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആറ് വയസുകാരനു സാരമായി പരുക്കേറ്റു.

അമ്പത്തിയഞ്ചുകാരനാണ് കൊടും ക്രൂരത ചെയ്തത്. കൊൽക്കത്തയിലെ ബുരബസാർ മേഖലയിലായിരുന്നു സംഭവം. അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ ഏറെ നാളായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നില നിന്നിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ വാക്കു തർക്കമാണ് ക്രൂരകൃത്യത്തിന് കാരണമായത്. പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

വാക്കു തർക്കത്തിനിടയിൽ പ്രതി അയൽവാസിയുടെ രണ്ട് കുട്ടികളെയും താഴേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു. ഇരുവരെയും ഉടനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രണ്ടു വയസ്സുകാരൻ വഴിമധ്യേ മരിച്ചു.



ആറു വയസുള്ള കുട്ടിക്ക് സാരമായ പരുക്കുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ പൊലീസ് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. ഇയാൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊൽക്കത്തിയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പ്രദേശമാണ് ബുരബസാർ. മൂന്നും നാലും നിലകളുള്ള പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിലെ ചെറുമുറികളിലാണ് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്.



English Summary: Toddler killed after neighbour ‘flings’ him from 4th floor