ആശാ കിഷോര്‍ ശ്രീചിത്ര ഡയറക്ടറായി തുടരും; 2025 വരെ കാലാവധി

തിരുവനന്തപുരം∙ ശ്രീചിത്ര തിരുനാള്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജിയുടെ നിലവിലെ ഡയറക്ടര്‍ പ്രൊഫ. ആശാ കിഷോര്‍ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനത്ത് തുടരും. മേയ് 12നു ചേര്‍ന്ന ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബോഡിയുടേതാണ് തീരുമാനം. 2025 ഫെബ്രുവരിയില്‍ വിരമിക്കുന്നത് വരെ ആശാ കിഷോറിന് ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനത്ത് തുടരാം. ഡയറക്ടര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ആശാ കിഷോര്‍ നടത്തിയ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം, കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷക്കാലം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൈവരിച്ച പുരോഗതി തുടങ്ങിയവ പരിഗണിച്ചാണ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബോഡിയുടെ തീരുമാനം.

ആശാ കിഷോര്‍ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണ വികസനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നല്‍കിയത്. ബയോമെഡിക്കല്‍ ടെക്‌നോളജി വിഭാഗത്തിലെ ടെക്‌നിക്കല്‍ റിസര്‍ച് സെന്ററിന് കീഴില്‍ വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 37 പുതിയ ഗവേഷണ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിച്ചു. മേക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ, അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച വോക്കല്‍ ഫോര്‍ ലോക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തിപകരാന്‍ ഈ ഗവേഷണ പദ്ധതികള്‍ക്ക് കഴിയും.

ശ്രീചിത്രയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സഹകരണത്തോടെ നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ വ്യവസായ മേഖലയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനുമായി. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനിടെ 18 പുതിയ വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണ സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ് ശ്രീചിത്ര വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇതില്‍ ഒരെണ്ണം വിപണിയിലെത്തിച്ചു. അഞ്ച് സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ കൂടി കമ്പനികള്‍ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഭ അറ്റോമിക് റിസര്‍ച്ച് സെന്ററിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഡീപ് ബ്രെയിന്‍ സിമുലേറ്റര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആശാ കിഷോറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

English Summary: Asha Kishore will continue as Director of SCTIMST