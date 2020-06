ഗൽവാൻ തങ്ങളുടേതെന്ന് ചൈന വീണ്ടും; മരണസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാട്ടമില്ല

ബെയ്ജിങ്∙ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയ്ക്കുമേൽ ചൈന വീണ്ടും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. ഗൽവാൻ എന്നും ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും എന്നാൽ ഇനിയും കൂടുതൽ സംഘർഷത്തിലേക്കു പോകാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഴാവോ ലിജിയൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

5 ദശാബ്ദത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അതിർത്തി സംഘർഷത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികരും നാൽപതോളം ചൈനീസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന വിവരം. സംഘർഷം കൈവിട്ടുപോയത് പ്രദേശത്തു തുടർന്നുപോന്ന സ്ഥിതിഗതികളിൽ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനം ചൈന എടുത്തതിനാലാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

‘ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സൈനികപരമായും നയതന്ത്രപരമായും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇത് അതിർത്തിയിൽ ചൈനയുടെ വശത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ്. ചൈനയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല’ – ഴാവോ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ചൈനീസ് സൈനികരുടെ മരണസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല. ഇന്ത്യ മരണസംഖ്യ പുറത്തുവിട്ടിട്ടും ചൈന എന്തുകൊണ്ടു പുറത്തു പറയുന്നില്ലെന്നു വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ. ഇരു സൈന്യങ്ങളും പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നും ഇതിൽക്കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഴാവോയുടെ പ്രതികരണം. അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

