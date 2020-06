മോസ്കോ∙ കൊറോണ വൈറസിൽനിന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അണുനശീകരണ തുരങ്കം (ഡിസ്ഇൻഫെക്‌ഷൻ ടണൽ). മോസ്കോയ്ക്കു പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പുടിനെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയാൽ ഈ തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണമെന്ന് റഷ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ആർഐഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പെൻസ ആസ്ഥാനമായ റഷ്യൻ കമ്പനിയാണ് ഈ പ്രത്യേക തുരങ്കം നിർമിച്ചത്. പുടിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ നോവോ–ഒഗർയോവോയിലാണ് ഈ തുരങ്കം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ തുരങ്കത്തിലൂടെ കടക്കുമ്പോൾ സീലിങ്ങിൽനിന്നും വശങ്ങളിൽനിന്നും അണുനാശിനി ദേഹത്തേക്കു അടിക്കും. ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള അണുനാശിനിയാണിതെന്ന് വാർത്തയിൽ പറയുന്നു. ഏപ്രിലില്‍ പുടിനെ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തുന്ന എല്ലാവരെയും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

റഷ്യയിൽ ഇതുവരെ 5 ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബ്രസീലിനും യുഎസിനും ശേഷം ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യമാണ് റഷ്യ. ഇതുവരെ 7,284 പേർ മരിച്ചു.

English Summary: Disinfection Tunnel Set Up To Protect Vladimir Putin From Coronavirus: Report