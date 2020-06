കോവിഡ് ഒഴിയും; മാറും തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, നിറംമങ്ങി ബിപിഒ, തിളങ്ങും ആർപിഎ, ഐഒടി

തൊഴില്‍, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളില്‍ ഇനി എന്ത്? കൊറോണയോട് മല്ലിടുമ്പോഴും മാതാപിതാക്കളുടെയും യുവാക്കളുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന വലിയ ചോദ്യമിതാണ്. തൊഴില്‍പരിസരങ്ങളില്‍ കാതലായ പൊളിച്ചെഴുത്തുമായാണ് കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകം വിറപ്പിക്കുന്നത്. മാറ്റങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാകും വിധം നമ്മുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണവും പാകപ്പെടുത്തുകയെന്നാണ് കോവിഡ് പിന്നിടുമ്പോൾ ലോകത്തെ വിജയമന്ത്രം.

എല്ലാം മാറുന്ന കൊറോണക്കാലത്തു വിവിധ തൊഴിലുകളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്‍റെയും സ്വഭാവം മാത്രമല്ല സംസ്കാരവും വിതരണ രീതികളും മാറിത്തുടങ്ങിയെന്നത് പകൽ പോലെ വ്യക്തം. രാവിലെ പത്തിന് ഓഫിസിലെത്തി വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന ആ ഓഫിസ് സംസ്കാരം മാറണമെന്നു കൊറോണക്കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. വീട്ടിലിരുന്നും പഠിക്കാമെന്നും നമ്മള്‍ പഠിച്ചു. ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ആപ്പുകൾ, ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ, ടൂളുകൾ, തൊഴില്‍ - വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകള്‍ കയ്യടക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ മേഖലകളിലെ പഴഞ്ചന്‍ രീതികളും മനോഭാവങ്ങളും കൊറോണ മാറ്റിമറിച്ചു. യാഥാർഥ്യങ്ങളോട്‌ ജനം പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന 65 ശതമാനം കുട്ടികളും ഭാവിയില്‍ ജോലിക്ക് കയറാന്‍ പോകുന്നത് ഇനിയും നിലവില്‍ വരാത്ത തൊഴില്‍ മേഖലകളിലായിരിക്കും.

ഇപ്പോഴുണ്ടായ ഈ മാറ്റം വരുംകാലങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍ - വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളുടെ പരിണാമത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുമെന്നതിൽ തര്‍ക്കമില്ല. ലോക്‌ഡൗണിൽ നിന്ന് അൺലോക്കിലെത്തി സാഹചര്യങ്ങള്‍ മാറി പഴയ രീതികൾ തിരിച്ചു വന്നാലും (ക്ലാസ്സ് റൂം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല) ഓണ്‍ലൈന്‍ / ഡിജിറ്റല്‍ സ്വാധീനങ്ങളുടെ പിന്‍ബലമില്ലാതെ തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളില്‍ ഇനി ആര്‍ക്കും മുന്നേറാനാകില്ല. ചുരുക്കത്തില്‍ 2035 ഓടെ പ്രാവര്‍ത്തികമാകേണ്ട പലതിനെയും കൊറോണ, ഇപ്പോഴേ ‘ലൈവാ’ക്കി.

പ്രിയമേറി ഐടി ലോകം

ഐടി അധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകള്‍ക്കും തൊഴിലുകള്‍ക്കും വരുംകാലങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ സാധ്യത ഉണ്ടാകും. കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്‌, മെക്കാനിക്കല്‍, ഓട്ടമൊബീല്‍, സിവില്‍ പഠനമേഖലകളിലെ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് ആവശ്യമേറും. സാങ്കേതികമേഖലകളില്‍ അഭിരുചിയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ മേഖലകളില്‍ ഉപരിപഠനം നടത്താവുന്നതാണ്. എഞ്ചിനീയറിങ്ങില്‍ പുതുതലമുറ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് പ്രിയം വര്‍ദ്ധിക്കും. അപ്പോഴും ഓര്‍ക്കുക, ബിരുദപഠനത്തിന് കൺവെന്‍ഷനല്‍ കോഴ്സുകള്‍ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് ഈ രീതി അവലംബിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിജി തലത്തില്‍ ന്യൂജനറേഷന്‍ കോഴ്സുകളാവാം.

സാധ്യതയേറി ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജൻസ്

വ്യവസായ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനു കഴിയുമെന്നാണു വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രംഗത്ത് വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് മേഖലയിൽ ഡേറ്റ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കുറവുണ്ട്. ഡേറ്റ സയൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്‌സ്, മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് തുടങ്ങിയവ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരമാണു വരുന്നത്.

ഐടി കമ്പനികളിൽ 2.5 ശതമാനത്തിലേറെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മേഖലയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തി വരുന്നു. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഹെൽത്ത് അനലിറ്റിക്‌സ്, റീട്ടെയ്ൽ മേഖലയിലെ അനലിറ്റിക്‌സ് എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഷോപ്പിങ് രംഗം അനലിറ്റിക്‌സ് മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലും.

എല്ലാം ഇനി ‘ഐഒടി’

ഭാവിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായങ്ങളിലൊന്നാകുമെന്നു വിദഗ്ധര്‍ അടിവരയിട്ടു പറയുന്ന മേഖല – അതാണ് ഐഒടി അഥവാ ‘ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സ്’. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള എന്‍ജിനീയര്‍മാര്‍ക്കും അവസരങ്ങളൊരുക്കുന്നതാണ് ഐഒടി വ്യവസായം, ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രം 1500 കോടി ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 97,500 കോടിരൂപ) മൂല്യത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്നാണു സൂചന. അവസരങ്ങളുടെ സെര്‍വര്‍ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് അര്‍ഥം.

വര്‍ഷം ഒരു കോടിയോളം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി. ആ ജോലിയാണ് ഐഒടി പഠിച്ചാല്‍ ലഭിക്കുക. പ്രമുഖ വെബ്‌സൈറ്റായ ‘ഇന്‍ഡീഡി’ന്റെ സർവേപ്രകാരം രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ ഐഒടി പ്രഫഷനലുകള്‍ നേടുന്ന വാര്‍ഷിക ശമ്പളം ഒന്നരലക്ഷത്തിലേറെ യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപ). മറ്റു പ്രഫഷനലുകളേക്കാൾ 76 % വരെ അധികം ശമ്പളം നേടുന്നവരാണ് ഐഒടി രംഗത്തുള്ളതെന്നു മറ്റൊരു സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ നിര്‍വഹണ ഘട്ടത്തിനു മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍മാര്‍, ക്ലൌഡ് സെര്‍വറിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഡേറ്റയുടെ അളവ് വിലയിരുത്തുന്ന ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്, ഐഒടി സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോക്താവുമായി സംവദിക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കുന്ന യൂസര്‍ ഇന്‍ര്‍ഫെയ്‌സ് ഡിസൈനര്‍, മെറ്റീരിയല്‍ സ്‌പെഷലിസ്റ്റ്, ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ എന്‍ജിനീയര്‍, ഐഒടി ആര്‍ക്കിടെക്റ്റ് ,ഇന്‍സ്ട്രമെന്റേഷന്‍ എന്‍ജീനിയര്‍മാര്‍ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ജോബ്‌റോളുകള്‍ ഐഒടിയിലുണ്ടാകുമെന്നു വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

ആര്‍പിഎ വന്നു, ബിപിഒ പോയി

ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിങ് ആയിരുന്നു പിന്നിട്ട ദശാബ്ദത്തിൽ തൊഴില്‍മേഖലയിലുണ്ടായ വിപ്ലവം. ‘ബിപിഒ’ എന്ന മൂന്നക്ഷരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കു സമ്മാനിച്ച സാധ്യതകള്‍ നാം കണ്ടതാണ്. ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിങ് എന്ന ബിപിഒ മായ്ച്ച് വേറെ മൂന്നക്ഷരങ്ങള്‍ എഴുതിച്ചേര്‍ക്കുകയാണ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ, – റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടമേഷന്‍ (ആര്‍പിഎ).

ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ റോബോട്ടിക്‌സ് എന്ന ശാഖയെക്കുറിച്ചു പലരും കേട്ടിരിക്കും. ഓട്ടമേറ്റഡ് രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്രെയിനുകളും പിക്കറുകളും മറ്റും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രയത്‌നം ലഘൂകരിക്കുന്നു. ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ റോബോട്ടിക്‌സ് ഉല്‍പാദന മേഖലയിലാണു വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്നതെങ്കില്‍ ആര്‍പിഎ മാറ്റിമറിക്കാന്‍ പോകുന്നത് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ജോലികളെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ക്–ഓഫിസ്, ക്ലറിക്കല്‍ ജോലികളെ. ഇനി മുതല്‍ ബാക്ക്–ഓഫിസ്, ക്ലറിക്കല്‍ ജോലികള്‍ എറ്റെടുക്കാന്‍ റോബോട്ടുകള്‍ എത്തുന്നു എന്ന്! ചുരുക്കം.

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ പരിണതഫലമാണ് റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടമേഷന്‍ (ആര്‍പിഎ). കണക്കുകൂട്ടല്‍, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ റെക്കോര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കല്‍, കസ്റ്റമര്‍ കെയര്‍, കോള്‍ സെന്റര്‍ സേവനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത റോബോട്ട് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തിനെത്തും. ഒരു കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള ഐടി സംവിധാനങ്ങള്‍ മാറ്റിമറിക്കാതെ തന്നെ ആര്‍പിഎ നടപ്പാക്കാമെന്നതാണ് വലിയ മെച്ചം. അക്കൗണ്ടിങ് മുതല്‍ ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്‌സ് വരെ, ഒരു കമ്പനിയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ആർപിഐ ഇടപെടലിന് അവസരമുണ്ട്.

സാധാരണ ഓട്ടമേഷനും ആര്‍പിഎയും തമ്മില്‍ മറ്റൊരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മാറ്റങ്ങള്‍ അറിയാനും അതു പഠിക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. നിലവിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പരിചയപ്പെട്ടാല്‍ തുടര്‍ന്നു സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കാനും പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും മനുഷ്യനെപ്പോലെ അതിനു കഴിയും.

മനുഷ്യന്റെ പണി കളയുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യാ രീതിയായാണ് പലരും ഓട്ടമേഷനെ സമീപിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതു ഭാഗികമായി മാത്രമേ ശരിയാകുന്നുളളൂ. ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ പഠനപ്രകാരം 2035 ആകുന്നതോടെ ലോകത്തെ 35% ക്ലറിക്കല്‍ ജോലികളും ഓട്ടമേറ്റഡ് ആകും. ജോലികള്‍ ഒരുപാടൊന്നും കളയാന്‍ റോബട്ടിക് ഓട്ടമേഷന്‍ ഇടവരുത്തില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അനുമാനം. നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഉല്‍പാദനക്ഷമതയേറുകയും ചെയ്യുമെന്ന്! പറയുന്നു.

മനുഷ്യനും റോബോട്ടും തോളുരുമി ജോലിചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉടലെടുക്കുമ്പോള്‍ നിലവിലുളള ജീവനക്കാര്‍ അവരുടെ ശേഷികള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് കടന്നുവരുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായിട്ടാണ് ആര്‍പിഎ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

ആർപിഎ ഒരുക്കുക 2 ലക്ഷം തൊഴിൽ

ആര്‍പിഎ രംഗത്ത് 2021 ആകുന്നതോടെ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വിവിധ ജോബ്‌റോളുകള്‍ പുതുതായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരും. ഏറ്റവും വലിയ അവസരം ഡവലപ്പര്‍മാര്‍ക്കു തന്നെ. നിലവില്‍ ആര്‍പിഎ പരിശീലനം നല്‍കുന്നതു ചില സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് . ബ്ലുപ്രിസം, യുഐ പാത്ത്, ഓട്ടമേഷന്‍ എനിവെയര്‍, നൈസ്, എഡ്ജ്‌വെര്‍വ് തുടങ്ങിയവ ഇന്നത്തെ പ്രമുഖ റോബട്ടിക് ഓട്ടമേഷന്‍ ടൂളുകളാണ് ഇവയില്‍ പ്രാവീണ്യം നേടേണ്ടത് അനിവാര്യമാകും.

പൂക്കാനൊരുങ്ങി ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ്

സംരംഭകത്വത്തിലെ 5 M കളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ‘M’ ആണ് മാര്‍ക്കറ്റിങ്. മണി, മെഷീന്‍, മെന്‍, മെറ്റീരിയല്‍ എന്നിവയാണ് മറ്റുള്ളവ. ഒരു കലയായി പോലും കണക്കാക്കാവുന്ന മാർക്കറ്റിങ് എന്ന ‘എമ്മാ’ണ് എത് ബിസിനസിന്‍റെയും ജീവശ്വാസമെന്ന് പറയാം. ഈ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ യുഗത്തില്‍ എല്ലാം ഡിജിറ്റലായപ്പോള്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങും ഒഴിഞ്ഞുനിന്നില്ല.

പഴ്‌സനല്‍ കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലുമെല്ലാമായി ലോകം വിരല്‍ത്തുമ്പിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോള്‍ പരസ്യങ്ങളിപ്പോള്‍ വ്യക്തികളിലേക്ക് ടാര്‍ജറ്റ് ചെയ്യുന്നയവസ്ഥയായി. ഇന്ത്യന്‍ റീട്ടെയ്ല്‍ വിപണിയുടെ 40 ശതമാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നീങ്ങുന്ന ഈ ന്യൂ ജനറേഷന്‍ രംഗത്ത് താൽപര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ആകര്‍ഷകമായ കരിയര്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും.

സത്യത്തില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് എന്നത് വലിയൊരു ‘അംബ്രല്ലാ ടേം’ ആണ്. ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയകളെ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ പ്രഫഷനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ‘കുടക്കീഴിൽ’ വരുന്നത്. ടെലി മാര്‍ക്കറ്റിങ്, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ മാര്‍ക്കറ്റിങ്, സെര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍ ഒപ്റ്റിമൈസേഷന്‍, സെര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ്, ഇ മെയില്‍ ഡയറക്ട് മാര്‍ക്കറ്റിങ്, ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ്, കണ്ടന്റ്റ് ഓട്ടമേഷന്‍, ഡിസ്‌പ്ലേ മാര്‍ക്കറ്റിങ്, ഇ കോമേഴ്‌സ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് തുടങ്ങി നിരവധി ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട്. ഇതിന്റെയെയെല്ലാം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ രൂപകല്പനയും പരിപാലനവുമെല്ലാം ഇതില്‍ത്തന്നെ വരുന്നതാണ്. ഇതിനായുള്ള മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡവലപ്‌മെന്റും ഈ രംഗത്ത് ആവശ്യമാണ്. ബിരുദം പോലും ഈ രംഗത്ത് ആവശ്യമില്ല. ഉണ്ടെങ്കില്‍ നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം. ഇംഗ്ലിഷ് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനറിയുകയും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനവുമാണിവിടെ ആവശ്യം.

വിഷ്വല്‍ മര്‍ച്ചന്റൈസിങ് വഴിയേ ഉല്പന്ന വിതരണം



ഒരു ഉല്പന്നം എത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും യഥാര്‍ഥ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ കൈകളിൽ എത്തിപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഉല്പന്ന വിതരണമെന്ന ആ ശൃംഖല പൂര്‍ണ്ണമാവില്ല. അങ്ങനെ വന്നെങ്കില്‍ മാത്രമേ പിന്നീടുള്ള ബിസിനസും മുന്നേറുകയുള്ളു. അതിനാലാണ് ഉപഭോക്താവിന്‍റെ കൈകളില്‍ ഉല്പന്നമെത്തിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു പ്രഫഷനല്‍ കരിയര്‍ ആയി മാറിയത്. ഇതാണ് വിഷ്വല്‍ മര്‍ച്ചന്റൈസിങ്.

ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ വസന്തം തുടരും

ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ സാധ്യതകളാണു കൊറോണ തുറക്കുന്നത്. പുതിയ പുതിയ പഠന ശാഖകള്‍ ഈ മേഖലയില്‍ ഉണ്ടാകും, ഒപ്പം കൂടുതല്‍ തൊഴില്‍ അവസരങ്ങളും. കേവലം ഡോക്ടര്‍, നഴ്സിങ് മേഖലകളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മേഖലകളായി ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍, മെഡിക്കല്‍ മേഖലകള്‍ മാറും. മെഡിക്കല്‍ ടൂറിസത്തിന്‍റെ സാധ്യതയും വര്‍ദ്ധിക്കും.

ഗവേഷണത്തിന് ഇനി നല്ല കാലം

സയന്‍സ് – ഹ്യുമാനിറ്റീസ് – കൊമേഴ്സ്‌ മേഖലകളില്‍ ഗവേഷണ രംഗത്ത് വമ്പിച്ച വളര്‍ച്ച ഉണ്ടാകും. സര്‍ക്കാരും സര്‍വ്വകലാശാലകളും ഗവേഷണ രംഗത്ത് നിരവധി നൂതന പദ്ധതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ഗ്രീന്‍ ടെക്നോളജി, ജീനോമിക്സ്, വൈറോളജി, ജനറ്റിക്സ് എന്നിങ്ങനെയും പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളിലും ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കു സാധ്യത വര്‍ധിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്.

ഡിമാന്റ് ന്യൂജനറേഷന്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്ക്

കൊറോണ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ നിർണ്ണായകമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴിൽ മേഖലകളിലും അതിന്റെ സ്വാധീനം ചെറുതൊന്നുമല്ല. ആഗോളവിപണികളും വിവര സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളും തൊഴിൽരംഗവും അടിമുടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. റീട്ടെയ്‌ൽ, ആരോഗ്യം, ഫിനാൻസ്, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികം, ആശയ വിനിമം തുടങ്ങി രംഗങ്ങളിൽ ഇത് ഏറ്റവും പ്രകടമാണ്. തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അവസ്ഥകൾ മാറിയതിനൊപ്പം പുതിയ ഒട്ടേറെ തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അതിലേക്കുള്ള പരിശീലനം എന്നവണ്ണം പ്രത്യേക പഠന മേഖലകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഓഫിസിന് വിട, ഇനി ‘വീട്ടിലിരിക്കാം’

ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും എവിടെയിരുന്നും ജോലി ചെയ്യാന്‍ അവസരങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നു. കറങ്ങുന്ന കസേരയും എസി ക്യാബിനുമൊക്കെ അപ്രസക്തമായി. ബെഡ് റൂമുകളെ പോലും ഓഫിസ് റൂമുകളാക്കി മാറ്റാൻ കോവിഡ് കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.



പണിയെടുക്കാന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫ്രീലാന്‍സേഴ്സ്

ക്ലൌഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്ങും ഹ്യൂമന്‍ ക്ലൌഡുമൊക്കെ കൊറോണക്കാലത്ത് ട്രെൻഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ പറയുന്ന ജോലി ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനു ഫ്രീലാന്‍സെഴ്സ് ലോകമെങ്ങും ഉണര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. ‘ഗിഗ് ഇക്കോണമി’ എന്നാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഇതറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇപ്രകാരം ജോലി കൊടുക്കുന്നവര്‍ ‘റിക്വസ്റ്റെഴ്സ്’ എന്നും തൊഴില്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നവര്‍ ‘ടാസ്കേഴ്സ്’എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഊബർ ടാക്സി ഇതിന്റെ നല്ല മാതൃകയാണ്. ശമ്പളമല്ല, ചെയ്യുന്ന പണിക്കാണ് വേതനം. ലോകമെങ്ങും ഐടി ജോലികളുടെ ഭാവിസ്വഭാവം അതായിരിക്കും.

നാലഞ്ചുവർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ സജീവമാകേണ്ടിയിരുന്ന ഈ രീതി കോവിഡിനുശേഷം വ്യാപകമാകുമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും 540 ദശലക്ഷം പേര്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ ടുർക്, അപ് വര്‍ക്ക് പോലുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റുകളിലൂടെ ഫ്രീലാൻസ് ജോലികളിൽ അണിചേരുമെന്നു കൺസൾട്ടൻസി രംഗത്തുപ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കിന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

‘കരിയര്‍’ ഇനി മുതല്‍ ‘ടാസ്ക്’

കരിയര്‍ എന്ന വാക്കിന് ഇനി പ്രസക്തി ഇല്ല. ‘ഗിഗ്’ ഇക്കോണമിയില്‍ കരിയര്‍ എന്ന വാക്കിനെ ‘ടാസ്ക്’ എന്ന വാക്ക് വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ‘ജോലി’ പോയി; പകരം ‘ടാസ്ക്’ വന്നു.

ഇനി ‘വര്‍ക് – ലൈഫ് ഇന്റഗ്രേഷന്‍’

ലോക്‌‌ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ നാമറിയാതെ അത് സംഭവിച്ചു, ‘വര്‍ക് – ലൈഫ് ഇന്റഗ്രേഷന്‍’. തൊഴിലും ജീവിതവും തമ്മില്‍ കൂട്ടികുഴയ്ക്കരുതെന്നും ‘വര്‍ക് – ലൈഫ് ബാലന്‍സ്’ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുമോക്കെയായിരുന്നു കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ അതൊക്കെ മാറി. തൊഴിലും ജീവിതവും സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലാണ് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിത യാത്ര. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തില്‍ നിന്നു പാടേ മാറിനിന്ന് വ്യക്തിജീവിതം സാധ്യമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് കൊറോണക്കാലത്ത് നമുക്കുണ്ടായി.

‘ലബോറട്ടറി’കളാകുന്ന ഓഫിസുകള്‍

ഒരേതരത്തിലുള്ള സേവനമോ ഉത്‌പന്നമോ നിര്‍മ്മിച്ച് കാലം കഴിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളായി ഇനിമുതല്‍ ഓഫിസുകള്‍ക്ക് തുടരാനാവില്ല. ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും തന്‍റെ തൊഴില്‍ രംഗത്ത് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ അവസരം നല്‍കുന്ന ലബോറട്ടറികളായിരിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയില്‍ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനോ പുതിയ വഴികള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനോ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനോ ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കും. പുതുമകള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പഠനം

പണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ജോലി കിട്ടാനായിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് ജോലി കിട്ടിയാലും പഠനം തുടരുക തന്നെ വേണം. ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിന്റെ അവസരങ്ങള്‍ കൊറോണക്കാലത്ത് കൂടുതല്‍ വ്യാപകമായി. നിലവില്‍ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓണ്‍ലൈന്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് ചേര്‍ന്നാല്‍ സ്വന്തം കഴിവുകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കരിയറിന്‍റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കു കയറാനുമൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കും.

കിട്ടിയ ജോലിയുമായി ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കാതെ കോഴ്സുകള്‍ പഠിച്ച് സ്വന്തം കഴിവുകളും തൊഴില്‍ സാധ്യതയും വർധിപ്പിക്കണം എന്നർഥം. എങ്കില്‍ മാത്രമേ ഇരട്ടി ശമ്പളത്തില്‍ മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേയ്ക്ക് മാറാന്‍ കഴിയൂ. നാം പഠിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് തൊഴിലും സ്ഥാപനങ്ങളും മാറിയില്ലെങ്കില്‍ നമ്മളെ ആര്‍ക്കും വേണ്ടാതാകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയം വേണ്ട.

എക്സ്പീരിയന്‍സല്ല കഴിവാണ് മാനദണ്ഡം

ഇതുവരെ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് കമ്പനികളില്‍ മാത്രം കണ്ടു വന്നിരുന്ന ന്യൂജൻ പ്രവണതയായിരുന്നു കഴിവിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങള്‍. എക്സ്പീരിയന്‍സ് അല്ല കഴിവിന്റെ മാനദണ്ഡമെന്ന് പഴയ തലമുറ കമ്പനികള്‍ മാത്രമല്ല സര്‍ക്കാരുകളും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈ കൊറോണ കാലത്താണ്. ഇത്ര വര്‍ഷം ജോലി പരിചയമുണ്ട് എന്നു മാത്രം പറയുന്നതില്‍ ഇനി കാര്യമില്ലെന്നു ചുരുക്കം.

‘ശേഷിയുള്ളവന്‍ ശേഷിക്കും’ എന്ന ചാള്‍സ് ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രായോഗികതയായിരിക്കും കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ നമ്മുടെ കഴിവുകളുടെയും അഭിരുചികളുടെയും മൂര്‍ച്ച കൂട്ടി നമുക്കു മുന്നേറാം.

English Summary: How The Coronavirus Outbreak Will Change Careers And Jobs In Future