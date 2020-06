കോവിഡ് ഭീതി: ബെയ്ജിങ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള 1,255 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി

ബെയ്ജിങ്∙ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ തുടര്‍ന്ന് ചൈന വീണ്ടും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിച്ചു. ബെയ്ജിങ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നുള്ള 1,255 വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി. ബെയ്ജിങ്ങില്‍ 31 പേര്‍ക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ രോഗികള്‍ 137 ആയി. നഗരം വിട്ടുപോകരുതെന്ന് അധികൃതര്‍ നഗരനിവാസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്‌കൂളുകള്‍ അടച്ചു.

വൈറസിന്റെ രണ്ടാംവ്യാപനത്തിന്റെ ആശങ്കയിലാണ് അധികൃതര്‍. ബെയ്ജിങ്ങിനടുത്തുള്ള ചന്തയിലാണ് ഇക്കുറി വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. സിനഫാദിയിലെ ഈ മാര്‍ക്കറ്റുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരെയെല്ലാം പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുപ്പതോളം പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടച്ചിട്ടിരുന്നു.

മീഡിയം, ഹൈ റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവര്‍ക്ക് യാത്രാ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തവര്‍ക്കു ബെയ്ജിങ് വിടുന്നതിനു മുന്‍പ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് പരിശോധന നിര്‍ബന്ധമാക്കി. മറ്റു പല പ്രവിശ്യകളും ബെയ്ജിങ്ങില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ക്കു പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു. അടുത്തിടെ തുറന്ന എല്ലാ സ്‌കൂളുകളും അടയ്ക്കാനും നിര്‍ദേശം നല്‍കി. 11 മാര്‍ക്കറ്റുകളാണ് അടച്ചത്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധനയും കര്‍ശനമാക്കി.



