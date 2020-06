അടുത്ത അവധിക്ക് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ വിവാഹം; പക്ഷേ വിധി കരുതി വച്ചത് മറ്റൊന്ന്

സൂരി∙ ലഡാക്ക് മേഖലയിലെ ഗാൽവാൻ വാലിയിൽ വച്ച് ചൈനീസ് സൈന്യവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച രാജേഷ് ഒറങ് അടുത്ത അവധിക്ക് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി കുടുംബം. പക്ഷേ വിധി കരുതി വച്ചിരുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. ചൈനീസ് സൈന്യവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ രാജേഷിന് കൈയിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു.



രാജേഷ് ഒറങ്, ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് രാജേഷിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അധിക‍ൃതർ വിവരമറിയിക്കുന്നത്. രാജേഷിന്റെ വിയോഗമറി​ഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് സുഭാഷിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.‘എന്റെ മകൻ രാജ്യം സേവിക്കുകയും ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു’. മകൻ അടുത്ത തവണ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു അമ്മ മമത. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവധിക്ക് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകളും നടത്തിയിരുന്നു.

2015 ലാണ് രാജേഷ് കരസേനയിൽ ചേർന്നത്. രണ്ടു അനുജത്തിമാരുള്ള രാജേഷ് ഹയർ സെക്കൻഡറി പാസായ ശേഷം കരസേനയിൽ ചേർന്നു. ബിഹാർ റെജിമെന്റിൽ അംഗമായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ ബിർഭും ജില്ലയിലെ ബെൽഗോറിയ ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകനാണ് സുഭാഷ്. ദാരിദ്ര്യത്തിനിടയിലാണ് മക്കളെ വളർത്തിയത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സഹോദരന് രാജ്യസേവനത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇളയ സഹോദരി ശകുന്തള പറയുന്നു.

English Summary: Ladakh Clash: Family planned to get him married in next vacation, but destiny had other plans