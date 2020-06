തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബറിൽ: വീടു കയറി വോട്ട് പിടിക്കാന്‍ നിയന്ത്രണം

തിരുവനന്തപുരം∙കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അടിമുടി പരിഷ്ക്കാരങ്ങളോടെ ഒക്ടോബർ അവസാനം തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തീരുമാനിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പ് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കും. കോവിഡ് പടരുന്നതിനാൽ വലിയ യോഗങ്ങൾക്കോ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കോ അനുവാദമുണ്ടാകില്ല. വെർച്വൽ ക്യാംപയിൻ സാധ്യതകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ വി.ഭാസ്കരൻ ‘മനോരമ ഓൺലൈനോട്’ പറഞ്ഞു.



ഒക്ടോബർ അവസാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി നവംബർ 12നു പുതിയ ഭരണ സമിതികൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നതിനാലാണ് വോട്ടെടുപ്പിന്റെ സമയം വർധിപ്പിച്ചത്.

നിലവിൽ രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് സമയം. അത് 1 മണിക്കൂർ വർധിപ്പിച്ച് രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയാക്കും. 35,000 ബൂത്തുകൾ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കമ്മിഷന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും. എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും സാനിറ്റൈസർ നിർബന്ധമാക്കും. വോട്ടിടാൻ വരുന്നവർ മാസ്ക് നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണം.



രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാകില്ലെന്ന് വി.ഭാസ്കരൻ പറഞ്ഞു. വലിയ യോഗങ്ങളും ജാഥകളും പ്രചാരണപരിപാടികളും നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല. പാർട്ടികൾ വെർച്വൽ ക്യാംപയിന്റെ സാധ്യതകൾ തേടേണ്ടിവരും.

വാട്സ്ആപ്പിലൂടെയും മറ്റു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വോട്ട് പിടിക്കണം. മീറ്റിങുകൾ വിഡിയോകോൺഫറൻസ് വഴിയാകും. വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി വോട്ടുപിടിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. വീടുകളിലെ പ്രചാരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഓഗസ്റ്റിൽ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടേയും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടേയും യോഗം വിളിക്കും. അതിനുശേഷം വീടുകളിലെ പ്രചാരണത്തിന് മാർഗനിർദേശങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കും. നിലവിൽ പുരുഷന്മാർ അധ്യക്ഷന്മാരായ തദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളാകും അടുത്ത തവണ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്കു വരിക. സ്ത്രീകൾ അധ്യക്ഷകളായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരും. സംവരണ വാർഡുകൾ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കും.

