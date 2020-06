പതിനൊന്നാം ദിനവും ഇന്ധനവില കൂടി; വർധന ജൂൺ 30 വരെ തുടരാം

കൊച്ചി∙ തുടർച്ചയായ പതിനൊന്നാം ദിവസവും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ വർധന. ഇന്ന് പെട്രോളിന് 55 പൈസയും ഡീസലിന് 57 പൈസയും ഉയർന്നു. ഇതോടെ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോളിന്റെ വില 77. 54 രൂപയായി. ഒരു ലീറ്റർ ഡീസൽ വാങ്ങാൻ 71.86 രൂപ നൽകണം. 11 ദിവസം കൊണ്ട് പെട്രോളിന് ഇതുവരെ ഉയർന്നത് 6.03 രൂപയാണ്. ഡീസലിന് 6.06 രൂപയും കൂടി. ഡൽഹിയിൽ ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോളിന് 77.28 രൂപയും ഡീസലിന് 75.79 രൂപയുമായി.

ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില ഒന്നര വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ്. 2018 ഒക്ടോബർ– നവംബർ മാസങ്ങളിലെ നിലയിലേക്കാണ് ഇന്ധനവില ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നു രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 90 ഡോളർ വരെ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, അതേ നിലവാരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ഉയരുമ്പോൾ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 40 ഡോളറിൽ താഴെ മാത്രം. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ ഇക്കാലയളവിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം ഏകദേശം 5 രൂപയാണ്.



വില കുതിച്ചുയരാനുള്ള കാരണം ഉയർന്ന നികുതിയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം പെട്രോളിന്റെ എക്സൈസ് നികുതി ലീറ്ററിനു 10 രൂപയും ഡീസലിന് ലീറ്ററിനു 13 രൂപയും വീതം ഉയർത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 15 മാസത്തിനിടെ 9 തവണയാണ് രാജ്യത്ത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഉയർത്തിയത്. അസംസ്കൃത എണ്ണവില 20 ഡോളറിൽ താഴെയെത്തിയപ്പോഴും പെട്രോൾ വില (കൊച്ചിയിലെ വില) 71.50 രൂപയായിരുന്നു.



വില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കും



കഴിഞ്ഞ 7 മുതലാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ തുടർച്ചയായി പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ ഉയർത്തുന്നത്. പ്രതിദിനം 40 മുതൽ 60 വരെ പൈസയാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുന്നത്. ഇത് ജൂൺ 30 വരെ തുടരാനാണു സാധ്യത. നികുതി വർധന, ബിഎസ് 6 ലേക്കു പൂർണമായി മാറുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കൽ, ലോക്ഡൗണിൽ ഡിമാൻഡ് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞത് എന്നിവ മൂലം എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ വലിയ നഷ്ടം നേരിട്ടിരുന്നു. ഈ നഷ്ടം നികത്തുന്നതു വരെ വില വർധന തുടർരുമെന്നാണു സൂചന. ബിഎസ് 6 നിലവാരത്തിലേക്കു മാറുന്നതിനായി 35000 കോടി രൂപയാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ ചെലവഴിച്ചത്. പക്ഷേ, അതിനനുസരിച്ച് വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിടിവിനെത്തുടർന്ന് നികുതി വർധന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വിലയിൽ ക്രമീകരിക്കുകയാണു ചെയ്തത്.



ഉപയോഗം കൂടി; പൂർവ സ്ഥിതിയിലായില്ല



ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് കുത്തനെ കുറഞ്ഞ ഇന്ധന ഉപയോഗം സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൗണിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന കച്ചവടത്തിന്റെ 70 ശതമാനമായി. കൂടുതൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയതോടെ പെട്രോൾ വിൽപന 80 ശതമാനം വരെയെത്തിയെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെട്രോളിയം ട്രേഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഡീസൽ വിൽപന 60 ശതമാനവുമായി.



സ്റ്റോറി ഇൻപുട്ട്: പിങ്കി ബേബി



English Summary: Petrol and diesel prices hiked for 11th day in a row