കോൺഗ്രസ് ഞരക്കമുണ്ടാക്കുന്ന പഴയ കട്ടിലെന്ന് ശിവസേന; സർക്കാരിൽ അപസ്വരങ്ങൾ

മുംബൈ∙ മഹാവികാസ് അഘാഡി (എംവിഎ) സർക്കാരിൽ അപസ്വരങ്ങൾ. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതികൾക്കിടെ കോൺഗ്രസ് ഇടയ്ക്കിടെ ഞരങ്ങുന്ന പഴയ കട്ടിലിനു സമാനമാണെന്ന് ശിവസേനയുടെ പരിഹാസം. സർക്കാരിന് ഭീഷണിയില്ലെന്നും പാർട്ടി മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയുടെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ശിവസേന അവകാശപ്പെട്ടു.



അതേസമയം, സാമ്‌നയിലെ പരാമർശങ്ങൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സർക്കാരിലുണ്ടെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും റവന്യു മന്ത്രിയുമായ ബാലാസാഹെബ് തോറാട്ടിന്റെ പ്രതികരണം.

ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് പുതിയ സംവാദങ്ങൾക്കു കാരണം. കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിലും നിസർഗ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിന്റെ അഭിപ്രായം തേടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ, തങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ അവഗണിക്കുന്നെന്ന തോന്നൽ കോൺഗ്രസ് ക്യാംപിൽ ശക്തമാണ്. ഗവർണറുടെ ക്വോട്ടയിൽ നിയമസഭാ കൗൺസിലിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട 12 അംഗങ്ങളെ തീരുമാനിക്കാൻ 3 പാർട്ടികളും ഉടൻ സംയുക്ത യോഗം ചേരണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ഉദ്ധവിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Shiv Sena likens Congress to 'old creaking cot', says govt is stable