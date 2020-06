ചൈന ഗൽവാനിലെ ടെന്റ് മാറ്റിയില്ല, മുന്നോട്ടു കയറ്റി; ഒടുവില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ടെന്റ് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ – ചൈന സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 15,000 അടി ഉയരത്തിൽ ഗൽവാൻ നദീതാഴ്‌വരയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ടെന്റ് മാറ്റാമെന്ന് ലഫ്റ്റന്റ് ജനറൽ തലത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ചൈന ഉറപ്പുനൽകി. എന്നാൽ ഇതുമാറ്റാതെ ഇരുന്നതോടെ ഈമാസം 15ന് ഇന്ത്യൻ പട്രോളിങ് സംഘം ഇതു മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആദ്യം പിന്മാറിയെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ചൈനീസ് സേന മുന്നോട്ടുകയറി. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഇരുസേനകളും തമ്മിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ചൈനീസ് ജവാന്മാർ കേണൽ സന്തോഷ് കുമാറിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. തോക്കുകളും ഇരുമ്പുദണ്ഡുകളും ഇരുസേനകളുടെയും കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. സംഘർഷത്തിനിടെ സൈനികർ ഗാൽവാൻ നദിയിലേക്ക് പതിച്ചു. ആറു മണിക്കൂറോളമാണ് സംഘർഷം നീണ്ടത്. അതിശൈത്യമാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം മോശമാക്കിയതെന്നും സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയോടു ചേർന്ന് ഗൽവാനിൽ ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കാണു ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഇൻഫൻട്രി ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡിങ് ഓഫിസറും ആന്ധ്ര സ്വദേശിയുമായ കേണൽ സന്തോഷ് ബാബു, തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഹവിൽദാർ കെ. പളനി, ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ സിപോയ് ഒാജ എന്നിവരും മരിച്ചവരിലുൾപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യൻ തിരിച്ചടിയിൽ നാൽപതോളം ചൈനീസ് സൈനികർ മരിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ചൈന ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇരു ഭാഗത്തും മരണമുണ്ടായതായി ഇന്ത്യൻ സേന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

