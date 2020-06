സൈനികരെ കാണാതായിട്ടില്ല: റിക് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ

ന്യൂ‍‍‍ഡൽഹി ∙ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാനിൽ ചൈനീസ് സൈന്യവുമായുണ്ടായ ഏറ്റമുട്ടലിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ കാണാതായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഉന്നത സൈനികവൃത്തങ്ങൾ. സംഘട്ടനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചില ജവാന്മാരെ ചൈന പിടിച്ചുക്കൊണ്ടു പോയെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണം.

ചൈനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. നിരവധി പേർ പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ചൈനുടെ ഭാഗത്ത് എത്രപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല. സംഘട്ടനം നടന്ന ഗൽവാനിലെ പട്രോൾ പോയിന്റ് 14ൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ മേജർ ജനറൽ തലത്തിൽ നടന്ന ആറ് മണിക്കൂറിലേറേ നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ച അവസാനിച്ചു. ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

ബുധനാഴ്ച നടന്ന ചർച്ച തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞിരുന്നു. ചർച്ച നടക്കുന്നതിനിടെ ഗല്‍വാനില്‍ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇന്ത്യയാണെന്ന ആരോപിച്ച് ചൈന വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതിര്‍ത്തി കടന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചെന്നും പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയിലെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഷാവോ ലിജിയൻ പറഞ്ഞു.

‌അതേസമയം, ജൂൺ 23നു നടക്കുന്ന റിക് (റഷ്യ–ഇന്ത്യ–ചൈന) സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. റഷ്യയിലെ സോച്ചിയിൽ വച്ചാണ് മൂന്നു രാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനം.

അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാധാനവും ശാന്തതയും നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ചർച്ചയിലൂടെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പാക്കാനും തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

