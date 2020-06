സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടിയും വേണമെന്ന് ആവശ്യം; ഇന്ത്യയിൽ ചൈനയുടെ പണാധിപത്യമോ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക രംഗത്തും ചൈനയ്ക്കു തിരിച്ചടി കൊടുക്കണമെന്ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് അഭിപ്രായമുയരുന്നു. 45 വർഷത്തെ ഏറ്റവും രക്തരൂഷിതമായ സംഘർഷമാണ് ഇത്തവണ ലഡാക്കിലെ അതിർത്തിയിൽ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. ഇതേത്തുടർന്ന് രാജ്യമെങ്ങും ചൈനാവിരുദ്ധത അലയടിക്കുകയാണ്. ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചും മറ്റും തിരിച്ചടി നൽകണമെന്നും ആവശ്യം ഉയരുന്നു.

എന്നാൽ, സാമ്പത്തികപരമായി ചൈനയെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സ്മാർട്ഫോണുകളും സ്മാർട് ടിവികളും ഉൾപ്പെടെ ‘മെയ്ഡ് ഇന്‍ ചൈന’ ടാഗിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് അനവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. 2008ലുണ്ടായ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ യുഎസ് കൂപ്പുകുത്തിയപ്പോൾ ചൈന കുതിച്ചുയരുകയായിരുന്നു. മാന്ദ്യത്തോടെ യുഎസിന്റെ പണാധിപത്യത്തിൽ വൻ കുറവുണ്ടായി.

മധ്യപൂർവേഷ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ മേഖലകളിലെ തന്ത്രപൂർവമായ ഇടപെടൽ മൂലം ചൈന പതിയെ ലോകശക്തിയായി വളരുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ആഗോള ശക്തിയാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യയും ഇതു തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി വഴിയല്ലാതെ നേരിട്ടുള്ളതും അല്ലാതെയുമുള്ള വിദേശനിക്ഷേപം വഴിയും ചൈനീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു.

സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ കോർപറേറ്റ് നിക്ഷേപം വഴിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലകളിലും ഇങ്ങനെ ചൈനീസ് പണം എത്തി. നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപം വഴി 2.34 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ ചൈനീസ് പണമാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയതെന്ന് ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ 6 മുതൽ 8 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ വരെ ചൈനീസ് നിക്ഷേപം എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് ചില നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.

വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ ചൈനയിൽനിന്ന് 550 മില്യൻ യുഎസ് ഡോളറാണ് വർഷാവർഷം ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. നിരവധി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലും ചൈനീസ് കമ്പനികൾ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആലിബാബ, ഷവോമി, ടെൻസെന്റ്, ചൈന – യുറേഷ്യ ഇക്കണോമിക് കോഓപ്പറേഷൻ‌ ഫണ്ട്, ദിദി ചുസിങ്, ഷുൻവെയ് ക്യാപിറ്റൽ, ഫോസൺ ക്യാപിറ്റൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയ പ്രമുഖ ചൈനീസ് കമ്പനികൾ. പേടിഎം, സ്നാപ്ഡീൽ, ഒല, സ്വിഗി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ചൈനീസ് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം വിവിധ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലായി 5.5 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ ചൈനീസ് നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബുധനാഴ്ച ദേശീയമാധ്യമമായ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ചൈനയുടെ പണം ഇന്ത്യൻ സമ്പ‌ദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലെ സ്മാർട്ഫോൺ വിപണിയിൽ 75 ശതമാനത്തിലധികം കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് കമ്പനികളാണ്. ഷവോമി 31 ശതമാനത്തിലധികവും വിവോ 21 ശതമാനത്തിലധികവും ഈ മേഖലയിൽ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുന്നു.

2000ൽ വെറും 3 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ ഇടപാടാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ നടത്തിയിരുന്നത്. 2018ൽ അത് 95.54 ബില്യനായി വർധിച്ചു. 2018ൽ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാരക്കമ്മി 57.86 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളായിരുന്നു. 2019ൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ചൈനീസ് കയറ്റുമതി 68 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറും ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി 16.32 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറുമാണ്. അതായത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 52 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ അടുത്ത് വ്യാപാരക്കമ്മിയുണ്ട്.

ഇതിനെ ‘ചൈനീസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഇന്ത്യ ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യം 52 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ’ ആണെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാം. ചൈനയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഊർജിതശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. 2016–19ൽ കയറ്റുമതിയിൽ 23% വർധന ഉണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ കാലത്ത് ചൈനയിൽനിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയിൽ 4.5% വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രാബല്യത്തിൽ‍ വരുന്നതോടെ ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ വലിയതോതിലുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ട്രംപ് യുഎസിൽ വിലക്കിയെങ്കിലും ടെക്ക് ഭീമനായ വാവെയ് കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 5ജി ട്രയലുകൾ നടത്താൻ കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഭാവി വ്യാപാരങ്ങളുടെയും ഭരണനിർവഹണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാണ് 5ജി എന്നാണ് പ്രവചനം. അതിനാൽത്തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ ചൈനയുടെ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാരിനു പുനരാലോചിക്കേണ്ടി വരും.

