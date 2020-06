ശാന്തിയും സമാധാനവും പറഞ്ഞ് അതിർത്തി കവർന്ന് ചൈന; സംഘർഷം പുതിയ വഴിത്തിരിവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ മധ്യ കാലഘട്ടത്തെ സംഘട്ടനത്തിനു സമാനമായി കല്ലുകളും ആണി ഘടിപ്പിച്ച പലകകളുമായി ചൈനീസ് സൈന്യം ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ജീവനെടുത്തത് ഇന്ത്യ – ചൈന ബന്ധത്തിൽ ഗുരുതരമായ ഗതിഭേദമാണ്‌ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ‘സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും’ പേരു പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തികൾ അൽപ്പാൽപ്പമായി കവർന്നെടുക്കുകയായിരുന്നു ചൈനയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

1950 മുതൽ ചൈനീസ് ഭരണകർത്താക്കൾ നിരന്തരം അതിർത്തിയിലെ ‘ശാന്തിയും സമാധാനവും’ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഗൽവാൻ വിഷയം ചൈനയുടെ ഈ ഗൂഢോദ്ദേശ്യം വെളിപ്പെടുത്തി. ചൈന – പാക്കിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയെ (സിപിഇസി) ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ലഡാക്കിൽ തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ തന്ത്രമായിരുന്നു ഈ ‘ശാന്തിയും സമാധാനവും’.

കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ദൗലത് ബെഗ് ഓൾഡി സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടെ ചൈന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതിനെ ഈ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിവേണം കാണാന്‍. അതേസമയം, സിപിഇസി റൂട്ട് സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാക്കിസ്ഥാന് ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറഞ്ഞത് നാല് ഡ്രോണുകളെങ്കിലും ചൈനീസ് സേന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ ഇടനാഴി പൂർണ അർഥത്തിൽ യാഥാർഥ്യമാകണമെങ്കിൽ ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ ചൈനയ്ക്കു ശക്തയാർജിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ലഡാക്ക് മേഖലയിലെ ചാങ് ലാ ഹൈ മൗണ്ടൻ പാസിലൂടെ സൈനിക വാഹനങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 70 വർഷങ്ങളായി ബെയ്ജിങ് വാക്കുകളിൽ സംയമനം പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിർത്തി വികസിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളുമായി അവർ മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയെ സൈനിക ശക്തി കാട്ടി പേടിപ്പിച്ച് അതിർത്തി, ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം തുടങ്ങിയവ ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാനാണ് ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ ശ്രമം. സ്വന്തം ജീവൻ ബലികൊടുത്ത് കേണൽ സന്തോഷ് ബാബു ശ്രമിച്ചതും ഇതു തടയിടാനാണ്.

പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പിഎൽഎ) ട്രൂപ്പിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞ അംഗബലമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിലും 16 ബിഹാർ കമാൻഡിങ് ഓഫിസർ കേണൽ സന്തോഷ് ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. 43 മുതൽ 50 വരെ പിഎൽഎ സൈനികരെ കൊലപ്പെടുത്താനോ അതീവ ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽപ്പിക്കാനോ ഇവർക്കു കഴിഞ്ഞു. ജൂൺ ആറിന് അംഗീകരിച്ച പിൻവാങ്ങൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രകാരം തിരിച്ചുപോകണമെന്നാണ് കേണൽ സന്തോഷ് ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇതംഗീകരിക്കാൻ പിഎൽഎ സൈനികർ തയാറായില്ല. പ്രകോപിതരായ ഇവർ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഡി–എസ്കലേഷന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ സേന മേഖലയിൽനിന്നു പിന്മാറിയെങ്കിലും പട്രോളിങ് പോയിന്റ് 14ൽ (പിപി 14) തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു ചൈനീസ് സേന.‍‍

ഈ പ്രകോപനങ്ങളെത്തുടർന്ന് അതിർത്തിയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതി ഇന്ത്യ വൈകിപ്പിക്കേണ്ടെന്നാണ് സൈനികരുടെ വീരമൃത്യു നൽകുന്ന സന്ദേശം. തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി റോഡ് പദ്ധതി ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ ചൈന കാരണം ഇന്ത്യ നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടതല്ലെന്നും പ്രതിരോധ രംഗത്തെ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

അതേസമയം, ഇനി ചൈനീസ് സൈന്യം മാനസികമായി ഇന്ത്യക്കാരെ തളർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളുമായി രംഗത്തെത്തുമെന്നും ഇവര്‍ മുന്നറിയിപ്പുനൽകുന്നു. ഗൽവാൻ നദിയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ മരിച്ചുകിടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ടിക്ടോക് വിഡിയോകളോ പരുക്കേറ്റ സൈനികരെ പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോകളോ പുറത്തുവരാം. ഇതിനൊപ്പം ചൈനീസ് സൈന്യം പൂർണസജ്ജരാണെന്നു കാട്ടുന്ന തരത്തിലെ വിഡിയോകളും വന്നേക്കാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

പ്രശ്നങ്ങളെ നയതന്ത്രപരമായി നേരിടണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിലെ ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൈനീസ് സൈന്യമെന്ന പ്രതിയോഗിയെ നേരിടേണ്ടത് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന് സ്വന്തം അതിർത്തിയെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടാകണമെന്നും ഇതാണ് കേണൽ സന്തോഷ് ബാബു കാണിച്ചുതന്നതെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

