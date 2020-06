വാഷിങ്ടൻ∙ രണ്ടാം വട്ടവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ തന്നെ സഹായിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിൻപിങ്ങിനോട് സഹായം തേടിയതായി റിപ്പോർട്ട്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു താൻ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനായി ചൈന യുഎസിന്റെ കൈയിൽനിന്ന് കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നാണ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് യുഎസ് മുൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോൺ ബോൾട്ടൻ പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു‌. ട്രംപിനെക്കുറിച്ചും വൈറ്റ് ഹൗസിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള തന്റെ അനുഭവങ്ങളടങ്ങിയ പുസ്തകം അടുത്തയാഴ്ച ബോൾട്ടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

അതേസമയം, കോവിഡ്–19 പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ പോരായ്മയും കറുത്തവർഗക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പൊലീസിന്റെ നടപടിയും മറ്റുമായി ട്രംപിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊപ്പം ഈ പുസ്തകം കൂടി പുറത്തുവരുന്നതോടെ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റാകാം എന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കുമേൽ കനത്ത അടി കിട്ടുമെന്നാണ് സൂചന. ‘ദി റൂം വേർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്’ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്.

ജോൺ ബോൾട്ടൻ ഡോണൾഡ് ട്രംപിനൊപ്പം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ (2018 മേയ് 9ലെ ചിത്രം).

ജപ്പാനിലെ ഒസാകയിൽ ജി 20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി ട്രംപും ചിൻപിങ്ങും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ആ യോഗത്തിലാണ് ട്രംപ് ചിൻപിങ്ങിനോട് ‘കേണപേക്ഷിച്ചതെന്ന്’ ബോൾട്ടൻ പറയുന്നു. വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടതിനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ട്രംപിന്റെ ഓരോ നടപടിയും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമെന്നും ബോൾട്ടൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘കർഷകരുടെ പ്രാധാന്യം ട്രംപ് എടുത്തുപറഞ്ഞു. യുഎസിലെ കർഷകർക്കായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മുന്നിൽക്കണ്ട് ചൈനയിൽനിന്ന് സോയാബീനുകളും ഗോതമ്പും വാങ്ങുന്നത് വർധിപ്പിച്ചു. വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി’ – പുസ്കത്തിൽ ബോൾട്ടൻ പറയുന്നു.

അതേസമയം, പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു തടയാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുകയാണ്. വാഷിങ്ടൻ ഫെ‍ഡറൽ ജഡ്ജിയോട് പുസ്തകം നിരോധിക്കാന്‍ അടിയന്തര ഉത്തരവ് ഇറക്കണമെന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കോപ്പികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് മാധ്യമങ്ങളായ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസും വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റും പുസ്തകത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Trump Seen "Pleading With China's Xi" To Ensure 2020 Win: Ex-Aide In Book