ന്യൂയോർക്ക്∙ യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 193 അംഗ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ 184 വോട്ടുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിച്ചു. ഏഷ്യാ – പസഫിക് വിഭാഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എട്ടാം തവണയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് രക്ഷാസമിതിയിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നത്. 2011–12ലായിരുന്നു അവസാനം അംഗമായത്. രണ്ടു വർഷമാണ് അംഗത്വത്തിന്റെ കാലാവധി.

ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ അയർലൻഡ്, മെക്സിക്കോ, നോർവെ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും സമിതിയിൽ അംഗത്വം നേടി. സമിതിയിൽ ആകെ 15 അംഗങ്ങളാണ്. 5 രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരംഗത്വമാണ്.

English Summary: India elected unopposed to non permanent seat of United Nations Security Council