ചൈനയ്ക്ക് വൻ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം: അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധസമാന നീക്കം

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ മേജർ ജനറൽതല ചർച്ചയിലും തീരുമാനമാകാതെ ഇന്ത്യ – ചൈന സംഘർഷം. ആറു മണിക്കൂറിലേറേ നീണ്ട ഇന്നത്തെ ചർച്ചയും അവസാനിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ബുധനാഴ്ച, രാത്രി വൈകി നടന്ന ചർച്ച തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞിരുന്നു. വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തയാറായില്ല. നിയന്ത്രണരേഖയോട് ചേർന്ന് ലഡാക്ക് മുതൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ യുദ്ധസമാനമായ തയാറെടുപ്പുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാന്‍ തയാറായിരിക്കണമെന്ന് സൈന്യത്തിന് നിർദേശമുണ്ട്. കിഴക്കൻ ല‍ഡാക്കിലെ മുൻനിര സൈനിക പോസ്റ്റുകളിൽ 15,000ത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യന്‍ സേന പിന്മാറില്ലെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാദേശിക സമഗ്രതയിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറല്ലെന്നും സൈനികവൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രകോപനപരമായ ആക്രമണങ്ങള്‍ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറി അനാവശ്യമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു അവരെന്നും സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശം സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചൈനയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുകയെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് സൈന്യം നിലപാട് കൂടതൽ ശകതമാക്കിയത്.

അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, യുദ്ധസമാന സാഹചര്യം മുന്നിൽക്കണ്ട് ആയുധങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകൾക്കു കേന്ദ്രം നിർദേശം നൽകി. ഏതൊക്കെ ആയുധങ്ങളാണ് അടിയന്തരമായി വാങ്ങേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ 3 സേനാ മേധാവികളുമായി ചർച്ച നടത്താനും സംഭരണ നടപടികൾ ഏകോപിക്കാനും സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആയുധസംഭരണത്തിനു നേരത്തേ നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള സേനാതാവളങ്ങളിലേക്കുള്ള ആയുധനീക്കവും വേഗത്തിലാക്കി. വ്യോമതാവളങ്ങളിലേക്ക് (ഫോർവേഡ് ബേസ്) യുദ്ധവിമാനങ്ങളും നീക്കി. ഒപ്പം, ഇന്തോ – പസഫിക് സമുദ്രമേഖലയിൽ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റ നീക്കങ്ങൾക്കു തടയിടാൻ നാവികസേനാ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിലയുറപ്പിക്കും. യുഎസിന്റെ 3 വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകൾ ചൈനയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സമുദ്രമേഖലയിലുണ്ട്.

