ന്യൂമോണിയ ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളായി. ഇരു ശ്വാസകോശങ്ങളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു. ഈ മാസം മൂന്നിന് അബ്കാരി കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ഒരു പ്രതിയെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സുനിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീടു പ്രതിയുമായി തോട്ടടയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തിലും ഇദ്ദേഹം എത്തിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ടെത്തി.



English Summary: Anyone can get Covid, be always in alert says Kannur DMO