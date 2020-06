ചികിത്സയിലായിരുന്ന എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ മരിച്ചു; രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തിയില്ല

പരിയാരം ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു കണ്ണൂർ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ ബ്ലാത്തൂർ സ്വദേശി കെ.പി.സുനിൽ (28) മരിച്ചു. രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 12 വരെ മട്ടന്നൂർ എക്സൈസ് ഓഫിസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. 12ന് വൈകിട്ട് പനിയും ശ്വാസതടസ്സവുമായി കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ഇവിടെനിന്ന് 14ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

അന്നു മുതൽ വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. ന്യൂമോണിയ ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളായി. ഇരു ശ്വാസകോശങ്ങളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു. ഈ മാസം മൂന്നിന് അബ്കാരി കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കg വിധേയനാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സുനിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീടു പ്രതിയുമായി തോട്ടടയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തിലും ഇദ്ദേഹം എത്തിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ടെത്തി.

